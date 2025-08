El destacado grupo Somos 4 llevará la bandera de Salta más allá de la frontera

El conjunto Somos 4 traspasará las fronteras para llevar el repertorio de nuestra provincia, y dejar bien el alto la bandera de Salta. Josy Alvarez, Charly Virautis, Gonza Guaymás y César Alcoba, conforman el flamante sueño musical, que a simple vista nos refleja una mezcla de experiencia con fuerza y juventud.

El grupo salteño se presentará en el "Festival del Cordero, Lechón a la Cruz, en el Bicentenario de Bolivia", que se realizará en el campo ferial de Villa Remedios, el miércoles próximo, en la ciudad de Tupiza.

Tupiza es una ciudad en el sur de Bolivia, que se encuentra entre paisajes desérticos escarpados y formaciones rocosas de color rojo en el valle del río Tupiza. Hay senderos que llegan al cerro Corazón de Jesús y al cerro La Cruz en donde se pueden apreciar vistas de la ciudad desde la cumbre. El enorme Mercado Negro es uno de los tantos mercados que se pueden encontrar en Tupiza.

El conjunto salteño Somos 4 prosigue ganando adeptos en el territorio nacional. Recientemente tuvo la oportunidad de compartir con su gente, ofreció su repertorio en la zona de la Balcarce. La velada también contó con el show de la banda Sobredosis, y el Dj Darío Santa Cruz. El conjunto salteño cuenta con notable experiencia.

"Sumamos a nuestro repertorio la canción Volver a empezar, porque en realidad cristaliza nuestra vivencia, en su mayoría estamos regresando al escenario. En mi caso personal, vuelvo después de largos ocho años, mi última propuesta fue con Los Sauzales, donde me mantuve por 21 años (dos incursiones). Con Josy vivimos momentos inolvidables en el mencionado grupo, y ahora comenzaremos a disfrutar con este proyecto, el camino nos volvió a juntar, y aprovecharemos al máximo esta ocasión musical. Gonza y Charly, vienen con la frescura de la sangre nueva de nuestro cancionero popular, nos aportan y nos enseñan día a día, los jóvenes de ahora nos contagian para siempre escalar un peldaño; nosotros sumamos desde la experiencia sobnre los escenarios", fueron las primeras palabras de Alcoba, quien durante años estuvo en la conducción de un programa radial, y desde hace 5 años trabaja en la presentación en una peña de la zona de la Balcarce.

Recuperar el tiempo

"La verdad que jamás hubiera pensado que retornaría a esta profesión, pero mi señora jugó un papel preponderante, ella me abrió los ojos, y me hizo valorar el don que me brindó Dios: la voz. Mis cuerdas vocales están intactas y eso es una ventaja a la hora de poner los pies sobre la tierra. Con César, no solo compartimos Los Sauzales, también el grupo Tiempo Salteño, un proyecto a cinco voces que asomaba con enorme expectativa, pero que por razones inevitables quedó postergado. Luego conformé el dúo Josy y Miguel, y fui vocalista del Grupo Guinda. Nunca es tarde para perseguir un desafío, y ahora estamos en esa vivencia, jamás se deben bajar los brazos, tenemos las ganas y el talento, para volver a enamorar a nuestros seguidores", afirmó Alvarez.

"Josy y César siempre fueron algunos de mis referentes dentro de la música folclórica, y ahora es un gusto compartir con ellos en este destacado grupo. Confío plenamente que, con trabajo, esfuerzo, sacrificio y perseverancia, alcanzaremos nuestros objetivos. Anteriormente, integré los conjuntos Caudales, y Herederos, fueron mis primeros pasos en el circuito del canto popular", añadió Guaymás.