Es salteño, no tiene brazos, toca el violín y el bombo con sus pies, y conmovió a Guido Kaczka en “Buenas noches familia”

Mario Castro, un joven de 27 años oriundo de Salta, conmovió a Guido Kaczka con su historia de resiliencia y se llevó más de 80 millones de pesos que le donó la gente en "Buenas noches familia".

“Tenía cinco años y descubrí que la música era mi sueño, mi vida, que iba a poder salir adelante a pesar de que no tengo los brazos. Después, a los 11 años, empecé a armar mi grupo, tengo mi grupo, y después agarré el violín cuando tenía 18, 19 años”, arrancó el participante. “Gracias a Dios soy feliz, porque me dio la vida Dios y tengo que vivirla”, agregó Mario, quien fue acompañado por su hermano mayor.

“Para mí es un sueño poder llegar acá y la verdad que me siento feliz. Muy agradecido de verdad, de corazón muchísimas gracias. Es un sueño que yo vine peleando, subiendo videos en redes sociales, buscando la forma de poder llegar acá”, profundizó.

No bien Tomi Viajero asomó en el escenario del show, la atmósfera cambió. Su dulzura, carisma y talento invadieron la noche.Guido Kaczka no dejó de asombrarse con la performance del chico, que terminó con un repertorio de más de 30 minutos en Buenas noches Familia.

Desde Palito Ortega, chacareras, el Flaco Spinetta… Un dueto con su abuelo, y un final impresionante con su mamá y su papá, también músicos… Un show descollante que la gente terminó premiando con más de 24 millones de pesos.

“¡Qué lindo, qué lindo! La gente es genial, qué lindo. 23 millones, bueno, 500 mil, ¿no? Ahí está, mirá, 23 millones, 500, 4 mil. Eso es una cantidad de gente. Vos pensá acá los nombres y nombres, porque, insisto, cuando yo reviso, es de a un peso, de a cien pesos, de a diez pesos”, se emocionó Guido Kaczka al ver el número final.

“Mirá las rayaduras que tiene el piso. Estos son los artistas. Esto es por ahí el fin de semana y volvemos a pintar. Y encima es una pintura como de alto tránsito y todo. No sé si se llega a ver del todo, pero no importa, porque obviamente con las tratamos de disimular”, agregó.

“Pero a mí me emociona cada vez que veo las rayaduras de este piso. Pasaron pocos días y la suela que se gastó”, resaltó.

