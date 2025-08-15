Top 10 de juegos de la infancia de los 80 y 90 que hasta hoy marcan generaciones

inicia sesión o regístrate.
En los años 80 y 90, la diversión estaba a la vuelta de la esquina. Sin consolas portátiles ni redes sociales, las tardes se llenaban de risas, carreras y competencias improvisadas.
Estos juegos tradicionales no solo entretenían, también fortalecían la creatividad, el trabajo en equipo y la amistad.
Hoy los recordamos con este Top 10, que seguro te hará viajar directo a tu niñez.
La escondida
Uno de los favoritos de todas las épocas. La tensión de encontrar el mejor lugar para esconderse y correr para salvarse.
La bolilla
Un juego de puntería y estrategia que se llevaba los días de recreo en la escuela.
La rayuela
Con solo tener una tiza y algo de equilibrio te garantizabas una tarde de pira diversión en el barrio.
La soga
Solo apto para los más hábiles y rápidos.
El elástico
Cada nivel se iba complicando más y más para finalmente dejar a un vencedor.
La mancha
Un juego de pura velocidad que te dejaba sin aliento al volver a casa.
Gallito ciego
Con los ojos tapados, el reto era atrapar a otro jugador solo usando el sentido del oído.
El quemado
Pelota en mano y reflejos bien encendidos. El objetivo: eliminar a todos golpeándolos solo con la pelota.
La payana
Se juega con cinco piedras pequeñas o elementos similares, donde se deben recoger del suelo mientras se lanza una de ellas al aire y se vuelve a atrapar sin que caiga.
Pisa Pisuela
Con distintas adaptaciones en su formato y en su letra, este juego consistía principalmente en que uno de los niños tocara suavemente los pies de los demás. A medida que cada jugador era elegido, debía ocultar sus pies para evitar ser tocado nuevamente, hasta que finalmente quedaba descalificado.
Bonus Track
- Stop
- Juego de manos: "Choco Lala" o "Maripo po" o "Zu zu zu de la juventud"
- María la paz