Top 10 de juegos de la infancia de los 80 y 90 que hasta hoy marcan generaciones

​​​​​​En los años 80 y 90, la diversión estaba a la vuelta de la esquina. Sin consolas portátiles ni redes sociales, las tardes se llenaban de risas, carreras y competencias improvisadas.

Estos juegos tradicionales no solo entretenían, también fortalecían la creatividad, el trabajo en equipo y la amistad.

Hoy los recordamos con este Top 10, que seguro te hará viajar directo a tu niñez.

La escondida

Uno de los favoritos de todas las épocas. La tensión de encontrar el mejor lugar para esconderse y correr para salvarse.

La bolilla

Un juego de puntería y estrategia que se llevaba los días de recreo en la escuela.

La rayuela

Con solo tener una tiza y algo de equilibrio te garantizabas una tarde de pira diversión en el barrio.

La soga

Solo apto para los más hábiles y rápidos.

El elástico

Cada nivel se iba complicando más y más para finalmente dejar a un vencedor.

La mancha

Un juego de pura velocidad que te dejaba sin aliento al volver a casa.

Gallito ciego

Con los ojos tapados, el reto era atrapar a otro jugador solo usando el sentido del oído.

El quemado

Pelota en mano y reflejos bien encendidos. El objetivo: eliminar a todos golpeándolos solo con la pelota.

La payana

Se juega con cinco piedras pequeñas o elementos similares, donde se deben recoger del suelo mientras se lanza una de ellas al aire y se vuelve a atrapar sin que caiga.

Pisa Pisuela

Con distintas adaptaciones en su formato y en su letra, este juego consistía principalmente en que uno de los niños tocara suavemente los pies de los demás. A medida que cada jugador era elegido, debía ocultar sus pies para evitar ser tocado nuevamente, hasta que finalmente quedaba descalificado.

Bonus Track