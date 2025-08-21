La China Suárez compartió un video íntimo de Mauro Icardi para desmintir el rumor más grande sobre él

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La China Suárez causó revuelo en redes sociales con su último posteo, mostrando a su novio Mauro Icardi luciendo su ropa interior y compartiendo un momento íntimo entre ellos.

La actriz grabó a su pareja desde la cama de la habitación principal, mientras él paseaba por el balcón sonriéndole a la cámara.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la China sobre el video.

La imagen del futbolista, en los ojos de la China, tomó relevancia en redes sociales debido a los comentarios que corrieron allí sobre él semanas atrás, cuando una mujer uruguaya difundió un video íntimo suyo que él calificó como “editado”.

Algunos señalan que el video es en modo respuesta a las críticas que recibió de las redes y la polémica publicidad de la cual Wanda Nara fue partícipe.