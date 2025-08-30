¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
30 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ucasal
Ucasal
Formula 1
Explotación de la prostitución
Frontera norte
Fórmula Uno
#MILAGROPARAELMUNDO
Emilia Attías
Benjamín Vicuña
Ucasal
Ucasal
Formula 1
Explotación de la prostitución
Frontera norte
Fórmula Uno
#MILAGROPARAELMUNDO
Emilia Attías
Benjamín Vicuña

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire

Si bien se conocieron en 2023, el romance se oficializó en 2024, luego de casi 20 años de relación con el Turco Naim.
Sabado, 30 de agosto de 2025 14:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La actriz Emilia Attias estaría en la dulce espera de su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire a quien conoció en 2023, meses después de la separación con “El Turco” Naim Sibara, oficializaron su relación y ahora habría un nuevo integrante en la familia.

Según reveló el presidente de APTRA, Luis Ventura, la artista y el empresario aguardarían por su primer bebé juntos. Así, Gina, hija de Sibara y Attias, tendría a su primer hermanito a los ocho años de edad.

Por su parte, Freire es empresario en el mundo de las startups y la economía, tras recibirse en la materia por la Universidad Torcuato Di Tella, además es hermano del ex ministro porteño Andy Freire, ocupó cargos gerenciales en reconocidas empresas y actualmente participa de redes globales.

Embarazo aparte, la actriz fue reservada sobre la relación: en noviembre de 2024 aclaró que estaban en una fase inicial del noviazgo, cuando aclaró “Nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, y recientemente aclaró que mantiene una relación cordial con su ex pareja con diálogo y afecto.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD