Presentan "El Andariego, historia de un grupo vocal", un homenaje a Los Andariegos

La película "El Andariego, historia de un grupo vocal" se presentará en Salta este miércoles, a partir de las 18. Será en la Biblioteca de la Legislatura, Caseros 519. El evento contará con la presentación del realizador salteño Alejandro Arroz. Esta producción, dirigida por Laura Piastrellini, Eduardo Fisicaro y Silvia Majul, fue estrenada con éxito en el Cine Gaumont de Buenos Aires y ha recorrido festivales y salas en varias provincias del país.

El documental es un homenaje a Los Andariegos, un grupo vocal mendocino que marcó un antes y un después en la música folclórica desde 1954. La película destaca el espíritu de trabajo en equipo que caracterizó a estos músicos, una forma de hacer arte que, según Silvia Majul, "está en extinción".

La historia de un legado

El filme, que se gestó durante la pandemia, profundiza en la vida artística de los integrantes del conjunto: Cacho Ritro, Beto Sará, Raúl Mercado y Agustín Gómez. A través de la investigación del periodista Santiago Giordano, el documental recupera sus historias, los lugares donde se formaron, las raíces de su música y un hacer constante que no dejó que nada los distrajera de cantar.

Silvia Majul, en diálogo con El Tribuno, compartió detalles sobre el proceso de creación: "Nos enfocamos en los cuatro que se despidieron en el Olympia de París", dijo. "Entonces, partimos en San Rafael, en los albores del nuevo cancionero, y con Cacho Ritro, que tenía 17 años. Él iba a ser 'el andariego', porque es el autor de la música, con letra de Armando Tejado Gómez, de 'Canción para un niño en la calle'", contó. "Después decidimos sumar a Raúl Mercado, el último en partir, riojano -Ritro era mendocino-, Beto Sará, un santiagueño acordobesado que es maestro de la voz. Y Agustín Gómez, maestro de la guitarra", suma.

La idea era rescatar la obra de Cacho Ritro. Y, decidimos contar también cómo se trabajaba colectivamente en esos tiempos, y lo hicimos colectivamente, con mi compañero Eduardo Fisicaro y con Laura Piastrellini".

Majul lamentó que solo Mercado haya podido escuchar el documental (estaba ciego), ya que los otros miembros fallecieron en el transcurso de un año. "Y nos dejó un sabor amargo, porque no pudimos lograr lo que habíamos logrado con Daniel Toro y con Ramón Navarro, que ellos sí pudieron disfrutar este reconocimiento", dijo, mencionando dos trabajos anteriores de la realizadora sobre otras dos figuras relevantes de la música argentina.

La obra por encima

La realizadora cordobesa también habló sobre la importancia de una obra y quienes la conocían por el filme. "Y me parece que también atrajo a la gente joven la rareza, ¿no?", dijo, y desarrolló: "La rareza de escuchar, pasaba inclusive con la misma familia... nietos que decían 'no, yo no sabía estas cosas de mi abuelo'. Porque los grupos vocales conllevan muchas horas de ensayo, se trabaja colectivamente, y está la obra antes que el artista. Como le decía Atahualpa Yupanqui a Suma Paz, 'póngase detrás de su canto'".

"Entonces ellos pulían la obra... como dicen en el documental: 'si nos pagaran por ensayo seríamos millonarios'", ilustró.

El grupo se caracterizaba también por defender su repertorio "totalmente jugado. Estaban en el Festival de Jesús María y los silbaban en medio de la canción del niño en la calle, y si les tocaba la semana siguiente estar en Cosquín, volvían a hacerlo", destacó, y agregó: "Pero no por una cuestión de protesta, de capricho. Decían 'si vamos a hacer este repertorio, lo vamos a defender'".

Lo colectivo

La directora destacó el valor de los encuentros entre artistas en esa época, cuando la música popular se enriquecía a través del intercambio y de las experiencias colectivas. "Me parece que el hecho de esa necesidad de encontrarse prevalecía", afirmó, ilustrando con un ejemplo. "Cacho Ritro cuenta que él venía de Chile y había visto chicos en la calle y le dio mucha pena, y decía '¿cómo puedo hacer algo que diga esto que estoy viendo, si yo no soy poeta?'. Y en Mendoza, el mozo en un bar le dice 'acaba de salir este libro de un mendocino, Armando Tejada Gómez', y -dice- yo no lo conocía, y abro y veo 'Canción para un niño en la calle', y le puse música, fui y le golpeé la puerta a Armando y se la mostré".

El nombre de la película, "El Andariego", no es casual. Majul explicó que busca que el público se sienta parte de ese legado. "Significa que te estoy haciendo a vos también parte de ese anónimo. No solamente el andariego como un grupo vocal, sino que vos sos el andariego. Eso es lo que sentimos", dice.

El documental ha tenido un exitoso recorrido por diversas provincias y continuará su gira. Para Majul, el proyecto sobre Los Andariegos tiene un tinte periodístico, con una participación clave de Santiago Giordano. Y adelantó que su próximo proyecto se centrará en las mujeres detrás del folclore, como La Pomeña, La Niña Yolanda y Barbarita Cruz, un tema que viene investigando hace años.