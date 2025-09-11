Flow presenta la serie “Querer”

Flow, el servicio de TV en vivo y streaming de Telecom Argentina, presenta en exclusiva para Latinoamérica “Querer”, la miniserie española que estará disponible para disfrutar en Flow a partir del jueves 11 de septiembre.

Creada por Alauda Ruiz de Azúa quien también dirige junto a Eduard Sola y Júlia de Paz, la serie de 4 episodios de 50 minutos está protagonizada por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau y Iván Pellicer.

El guión fue construido sobre dos tramas principales. Una trama familiar y una judicial. Una familia que se desintegra a medida que el procedimiento judicial se pone en marcha. Dos procesos que se retroalimentan entre sí. El conflicto de esta serie crece y adquiere profundidad al hacerlo en la intimidad de una familia, ese lugar donde uno no puede mirar para otro lado. La familia abraza los conflictos sin piedad y esta no es una excepción.

Sinopsis

Tras 32 años de matrimonio, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos de la pareja a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

“Querer” se suma al catálogo de Flow como parte de una estrategia de diversificación que ofrece a los clientes una amplia propuesta de títulos de calidad, que van desde series, películas, documentales, coproducciones, deportes, música y mucho más, junto con las OTT de entretenimiento más demandadas por los usuarios.