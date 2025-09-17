"Habitar el espacio": la imperdible muestra de Alicia Díaz Rinaldi y Leonardo Gotleyb en BAC, Galería de Arte

Para bailar el tango se necesitan dos. Para una experiencia artística exitosa por lo menos tres! Esto lo sabe muy bien Matias Bassani, director de una de las galerías de arte más activas de la ciudad de Salta, la curadora, Gabriela Aberastury y por supuesto sus artistas.

Alicia Díaz Rinaldi y Leonardo Gotleyb son los convocados. Deslumbran en la pista y en esta exposición nos dejan sin aliento!

Pinturas, Grabados y diferentes experiencias gráficas realizadas con maestría, nos invitan en esta oportunidad a “Habitar el Espacio”.

Diaz Rinaldi, Gran Premio de Honor del Salón Nacional es una pintora, grabadora y docente de un espíritu netamente experimentador.

El Concepto y la ejecución impecable de una obra con voz propia, cautivan en esta exposición.

Formó a generaciones de artistas. Llevó su arte por las principales capitales del mundo y hoy podemos verla en nuestra ciudad.

Díaz Rinaldi ganó numerosos premios dentro y fuera del país. Ha sido Jurado en concursos nacionales e Internacionales y sus obras forman parte de importantes colecciones.

Leonardo Gotleyb, Premio Chandon de Grabado, entre otros, con una técnica impecable y fantásticas arquitecturas, nos remite al mundo de la alquimia, convirtiendo en este caso sus magníficas xilografías en verdadera poesía cuántica.

Los Premios Internacionales que figuran en su importante currículum incluye en 2018 el “Special Award” por su aporte a la gráfica mundial en la 9na Trienal Internacional de Gráfica de Bitola, República de Macedonia del Norte.

Dos artistas excepcionales de la escena nacional e internacional, en una muestra imperdible hasta el 10 de octubre de 2025, en nuestra ciudad.

BAC Galeria de Arte, ubicada en 12 de Octubre 658, ciudad de Salta. Lun a Vie de 10 a 13 hs y de 16 a 20 hs, Sábados de 10 a 13 hs.