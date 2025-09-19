La actriz Eugenia “La China” Suárez no le habría informado a Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía, según informó el representante legal del actor chileno, Máximo Petrachi, quien además, confirmó que la decisión debía ser de común acuerdo.

Luego de que la actriz publicó una fotografía en su instagram, donde se puede ver a los menores con el uniforme escolar de Estambul, esta noche llegarían Amancio y Magnolia a Buenos Aires para reencontrarse con su padre.

Según se supo, los letrados de ambas partes se reunieron la semana pasada con el fin de resolver el convenio de parentalidad que dispone el tiempo compartido con Suárez y con el intérprete.

Así, Petrachi indicó: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y, tal como fue acordado contractualmente, que se decida en conjunto”.

Es que la imágen habría “alertado” al entorno del intérprete, tal como relató el periodista Guido Zaffora, quien además sostuvo que “a Benjamín lo enojó mucho”, el accionar de Suárez y explicó que los niños “van a ir a clase durante los 20 días que estén en Argentina y luego vuelven a Turquía”.

¿Cómo que no sabía?

En “Mujeres Argentinas”, el periodista Gustavo Méndez leyó en vivo el mensaje que le llegó en exclusiva de parte de la China Suárez. “¿Cómo que no sabía?”, fue la reacción de la intérprete al conocer las declaraciones de Benjamín Vicuña del pasado 16 de septiembre, donde aseguró que no sabía de la escolarización de sus hijos en Estambul.

“Pero si hacía videollamadas todos los días con los chicos y le contaban a Benjamín todo del colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque a él justamente le preocupaba que faltaran a clases”, remarcó la China Suárez.

Esto contradice la palabra del abogado del actor.