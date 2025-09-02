Fusión Dance de Orán se consagró en el "Gran Centro República Danza 2025"

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Este fin de semana finalizó con gran éxito en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz el "Gran Centro República Danza 2025" , que incluyó competencias de diversas modalidades de danza y seminarios con jurados de primer nivel.

Pero lo cierto que la ciudad de Orán volvió a mostrar por medio de la academia Fusión Dance un gran nivel en medio de centenares de competidoras de todo el país y logró cosechar cerca de 70 medallas y grandes premios especiales en diferentes categorías.

Cabe destacar que del certamen participaron estilos como danza jazz (en todaslas categorías), libre street, jazz funky, femme style, free style, tap, malambo, folklore, tango (tradicional-fantasia-cayengue-milonga), ritmos latinos (bachata – bachata urbana – salsa – salsaton – cha chacha – mambo – salsa caleña), fusión y reggaeton libre, acrotela, pole dance y acrobacia en lira.

Y las 30 bailarinas que participaron bajo la supervisión de las profesoras Andrea Bruno y Egia Saadi lograron cosechar 43 medallas de oro, 20 de plata y 6 de bronce, entre las 69 coreografías que presentaron.

Asimismo Delfina Garnica se consagró como "bailarina revelación", mientras que Ámbar Aramayo se adjudicó el premio a la "mejor bailarina".

Pero como "frutilla del postre" los principales galardones fueron como "mejor maestra preparadora" y también a la "mejor academia del evento".