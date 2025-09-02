¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas
Expropiación a YPF
Gran Centro República Danza 2025
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta
corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Juicio por el femicidio de Nahir Klimasauskas
Expropiación a YPF
Gran Centro República Danza 2025
Metán
Fisicoculturismo
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Fusión Dance de Orán se consagró en el "Gran Centro República Danza 2025"

La academia obtuvo cerca de 70 medallas y premios especiales a "la mejor bailarina", "bailarina revelación", "mejor maestra preparadora" y "mejor academia del evento".
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este fin de semana finalizó con gran éxito en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz el "Gran Centro República Danza 2025" , que incluyó competencias de diversas modalidades de danza y seminarios con jurados de primer nivel.


Pero lo cierto que la ciudad de Orán volvió a mostrar por medio de la academia Fusión Dance un gran nivel en medio de centenares de competidoras de todo el país y logró cosechar cerca de 70 medallas y grandes premios especiales en diferentes categorías.


Cabe destacar que del certamen participaron estilos como danza jazz (en todaslas categorías), libre street, jazz funky, femme style, free style, tap, malambo, folklore, tango (tradicional-fantasia-cayengue-milonga), ritmos latinos (bachata – bachata urbana – salsa – salsaton – cha chacha – mambo – salsa caleña), fusión y reggaeton libre, acrotela, pole dance y acrobacia en lira.


Y las 30 bailarinas que participaron bajo la supervisión de las profesoras Andrea Bruno y Egia Saadi lograron cosechar 43 medallas de oro, 20 de plata y 6 de bronce, entre las 69 coreografías que presentaron.


Asimismo Delfina Garnica se consagró como "bailarina revelación", mientras que Ámbar Aramayo se adjudicó el premio a la "mejor bailarina".


Pero como "frutilla del postre" los principales galardones fueron como "mejor maestra preparadora" y también a la "mejor academia del evento".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD