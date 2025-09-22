PUBLICIDAD

22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Javier Milei
Inseguridad en Bueno Aires
Martín Menem
Discapacidad
Narcotráfico en Salta
Retenciones
Secuestro de mercadería
Brutal agresión contra un jubilado
allanamiento en barrio solidaridad
Escuela Oficial de Ballet
Espectáculos

La Escuela Oficial de Ballet celebra el Jubileo de la Danza 2025

Será el viernes 26. Habrá dos funciones, a las 17 horas se presentarán los grupos infantiles y a las 19:30 horas subirán al escenario jóvenes y adultos.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 10:06

La Escuela Oficial de Ballet de la Provincia de Salta presentará este viernes 26 el Jubileo de la Danza 2025, un espectáculo que reunirá a estudiantes, academias y escuelas de toda la provincia en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”.

La velada se enmarca en las actividades organizadas por el Instituto de Música y Danza junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia. Habrá dos funciones: a las 17 horas se presentarán los grupos infantiles y a las 19:30 horas subirán al escenario jóvenes y adultos.

Ambas funciones tendrán lugar en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” (Zuviría 70) y contarán con la participación de alumnos, estudios y academias de distintos puntos de Salta. Las entradas ya están disponibles a través del sitio vamos.gob.ar

El evento propone una experiencia única para disfrutar de la danza en todas sus expresiones, destacando el trabajo formativo y artístico de la institución que forma parte de la escena cultural salteña.

