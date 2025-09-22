PUBLICIDAD

22 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial en Salta
sismo en california
Siniestro vial en Salta
financiera saulo
Día de la Sanidad
festival en la casona de castañares
apoyo a milei
expofuturo 2025
Miguel Angel Russo
Rosario de Lerma
Espectáculos

Salta celebra el equinoccio con un festival de bienestar y cultura en la Casona de Castañares

Este sábado 27 de septiembre se realizará el Festival Equinoccio en la Casona de Castañares, con más de 30 actividades gratuitas para todas las edades: yoga, biodanza, conferencias, espectáculos de danzas de la India, música en vivo, sorteos, feriantes y propuestas de terapias alternativas durante toda la jornada.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 12:35
Este sábado 27 de septiembre, Salta vivirá una jornada especial en la Casona de Castañares, donde se desarrollará el Festival Equinoccio, un encuentro abierto y gratuito para celebrar el cambio de estación con actividades de bienestar, cultura y espiritualidad.

El cronograma se extenderá desde las 9 hasta las 21, con prácticas de yoga terapéutico y artístico, clases de biodanza, talleres de tapping para la ansiedad, disertaciones sobre constelaciones familiares, medicina ayurveda, tantra y charlas de especialistas en salud y desarrollo personal.

 

Entre los momentos destacados de la mañana estarán la sesión de yoga en silla para adultos mayores, la conferencia “El poder en tus dedos” a cargo de Valeria Del Castillo, y la disertación sobre constelaciones familiares con ejercicios de dinámicas sistémicas. A mediodía, el Ballet Annur Raga presentará un espectáculo de danzas de la India.

Por la tarde, se sumarán propuestas para niños, yoga artístico con la escuela Shanty, biodanza, charlas sobre cómo mejorar las relaciones y la salud a través del yoga, ashtanga yoga, baño de gong, mantras, Hatha yoga y Chikung para liberar tensiones. También habrá espacios de Reiki, tarot, runas, sanación crística, feriantes y food trucks durante toda la jornada.

En simultáneo, se desarrollará un ciclo de disertaciones en la sala interna, con temas como “Beneficios del yoga para la columna vertebral”, “Consciencia y salud en cada latido”, “Medicina Ayurveda en casa”, “Las llamas gemelas y el proceso de despertar de la consciencia” y “Yoga y Kinesiología: impacto y beneficios en la salud física y emocional”, entre otros.

El cierre, previsto para las 21, estará a cargo de Matilde Paul con un espectáculo musical, tras la Ceremonia Homa, las danzas de la India del Ballet Surya Namaste y un show de folklore.

La organización adelantó que habrá sorteos en distintos momentos del día, además de puestos de comida saludable y espacios para la compra de productos vinculados al bienestar. La entrada es libre y gratuita.

