Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos y opinó de la China Suárez

En medio del escándalo por su escolarización en Turquía, Amancio y Magnolia volvieron al país junto a su madre, la China Suárez, para reencontrarse con su padre, Benjamín Vicuña, previo a emprender su viaje a Uruguay. El actor chileno selló el encuentro con una dulce foto de él junto a su hija en el cine.

A través de sus historias de Instagram, Vicuña presumió la relación que tiene con sus hijos mientras disfrutaban de una película en una sala de cine.

En una reciente entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor se sinceró sobre la relación actual con su ex pareja y el desafío de tener a sus hijos viviendo en Turquía.

“Jamás voy a terminar de entender que mis hijos hoy estén a 13.000 kilómetros, es una nueva realidad que tengo que asumir y entender. Lo estoy procesando. Obviamente que siempre teniendo en cuenta que lo primero y lo principal es el bienestar, la felicidad de ellos. Pero también hay un padre, ¿verdad? Hay hermanos, hay una nueva realidad que hay que, eso, acomodarse”, reflexionó.

Sobre la reciente exposición que sufrieron sus hijos pequeños por la polémica relación de su madre, dijo: “Yo siempre voy a hablar de mis hijos porque también son mi vida, son mi motor, son mi ilusión y ya está. Pero sí me preocupa que por momentos, este año, por ejemplo, pasaron a ser el foco de atención o pasaron a tener un nivel de protagonismo que no me gusta, no me parece”.

Y agregó: "La verdad que hay cosas que no comparto, ¿viste? Pero bueno, uno lo puede entender y subentender de situaciones que la verdad que están absolutamente demás y ya está".

La paternidad de Benjamín Vicuña fue tema de discusión cuando la China Suárez realizó una polémica publicación catalogándolo irónicamente como “el padre del año”, cuando este le denegó el permiso para que los pequeños pudieran salir del país. Desde entonces, la relación entre ellos se volvió tensa.

Hablan a través de sus abogados

En la entrevista, el actor reconoció que hoy en día su diálogo con la China Suárez es a través de abogados.

Sin embargo, diferencio su actuar de su maternidad: “Eugenia es una muy buena mamá. En ese sentido, yo estoy tranquilo. Jamás puse en duda su maternidad, ni su forma de maternar, ni mucho menos. Jamás tuve esa duda y eso. Y por lo mismo puedo tener esta charla y puedo estar tranquilo y no enloquecer”.

Por último, no descartó que su relación evolucione en un futuro: “Sí, tuvimos una muy buena relación. Tuvimos una relación de respeto, de armonía, de cariño, de lealtad, de búsqueda, de encontrar ese famoso bienestar (…) Hoy no voy a entrar en detalles, pero claro, obviamente que hay algo que vivió un impacto muy grande. Pero nada, esperar que el tiempo ordene un poquito las cosas”.