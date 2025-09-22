VIDEO. Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija

Carolina "Pampita" Ardohaín fue víctima de un robo durante el pasado fin de semana y ella pidió públicamente por el material que incluía fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, que falleció en el año 2012.

En diálogo con el streaming La Casa, la modelo confirmó, muy emocionada, que ya tiene con ella los teléfonos donde guarda todo el material invaluable: "Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos, disculpen que estoy emocionada".

"Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante", afirmó Pampita.

La modelo explicó que intentó descargar las fotos y los videos que atesora, pero no hubo manera: "Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. Había una nube en esa época, en 2008, y esa nube se perdió poque me hackearon un mail".