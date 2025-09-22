PUBLICIDAD

Pampita
Thiago Medina
Alexis Mac Allister
Wanda Nara y Maxi López
plastica salteña
Benjamín Vicuña
Chaco
Shell
FMI
Espectáculos

VIDEO. Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija

La modelo confirmó que tiene con ella el material que se habían llevado en el robo a su domicilio.
Lunes, 22 de septiembre de 2025 17:05
Blanca Vicuña falleció en el año 2012.
Carolina "Pampita" Ardohaín fue víctima de un robo durante el pasado fin de semana y ella pidió públicamente por el material que incluía fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, que falleció en el año 2012.

En diálogo con el streaming La Casa, la modelo confirmó, muy emocionada, que ya tiene con ella los teléfonos donde guarda todo el material invaluable: "Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos, disculpen que estoy emocionada".

"Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante", afirmó Pampita.

La modelo explicó que intentó descargar las fotos y los videos que atesora, pero no hubo manera: "Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. Había una nube en esa época, en 2008, y esa nube se perdió poque me hackearon un mail".

 

 

