Robaron la lujosa casa de Pampita en pleno Barrio Parque: detalles del golpe y de la vivienda

La reconocida modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en el exclusivo Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió mientras la presentadora se encontraba fuera del país, situación que fue aprovechada por los delincuentes para ingresar al domicilio y sustraer dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor, según informó el periodista Rodrigo Porto en “Rotativo del Aire” por Radio Rivadavia.

La propiedad, situada sobre la calle Juez Tedín, es considerada uno de los puntos más selectos de la zona y hasta ahora se mantenía al margen de episodios de inseguridad. Barrio Parque es conocido por su arquitectura señorial, calles curvas y arboladas, y un perfil residencial de altísimo valor inmobiliario.

De acuerdo con fuentes policiales citadas, los investigadores trabajan para establecer cómo fue el ingreso al inmueble y si hubo tareas de inteligencia previa, dado que Ardohain se había mudado allí en enero de 2024 tras dejar su triplex en Palermo.

Un refugio de lujo y diseño

La casa de Pampita combina una estructura antigua y amplia con un diseño contemporáneo. Desde la imponente puerta principal se aprecian los detalles de estilo arquitectónico que definen la propiedad. El living-comedor es un espacio abierto, con grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, generando una abundante entrada de luz natural.

Los pisos de mármol atraviesan varios ambientes y las habitaciones espaciosas incluyen una sala de juegos para sus cuatro hijos. El mobiliario neutro y la estética minimalista están pensados para maximizar el confort y la funcionalidad, manteniendo un estilo sobrio y elegante.

Silencio oficial y preocupación vecinal

Hasta el momento Pampita no se pronunció públicamente sobre el robo. Entre los vecinos de Barrio Parque el hecho causó sorpresa y preocupación, ya que se trata de una zona tradicionalmente considerada tranquila y de seguridad reforzada, aunque el alto valor de sus inmuebles la convierte en un blanco atractivo para la delincuencia.

Las autoridades porteñas avanzan en la investigación para identificar a los responsables del golpe y determinar si actuaron con información previa sobre los movimientos de la modelo.