Rihanna fue mamá por tercera vez y presentó a su bebé

Rihanna y A$AP Rocky fueron padres por tercera vez. La cantante reveló en su cuenta de Instagram que dio a luz el pasado 13 de septiembre y compartió la primera foto de la bebé, a la que llamaron Rocki Irish Mayers.

La artista de 37 años se mostró con su hija en brazos y solamente escribió: "Rocki Irish Mayers. Septiembre 13, 2025". Junto a A$AP Rocky también son padres de dos varones: RZA, de 3 años, y Riot, de 2.

La pareja soñaba con recibir una niña, pero no lo habían confirmado hasta este momento. “Espero que sea una niña. Realmente lo espero. Estamos rezando para que sea una niña”, había declarado el rapero a la revista Elle.

“Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy distinto de los otros dos. Se nota por la experiencia. Espero que sea una niña, necesito eso”, había expresado el artista.

Rihanna y A$AP Rocky están juntos desde 2019 y no descartan casarse. El rapero sembró la duda sobre una posible boda secreta: “¿Cómo sabes que ya no soy un esposo? Aún no lo voy a confirmar”.