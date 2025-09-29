Los mejores looks de la Alfombra Roja de los Martín Fierro a la televisión 2025

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Los famosos desfilaron por la Alfombra Roja del Hotel Hilton para mostrar sus impactantes looks, que eligieron en detalle junto con sus diseñadores.

Los primeros en llegar fueron algunos de los chicos de Gran Hermano, que continúan trabajando para Telefe, como Lucila “La Tora” Villar, que fue de negro.

La Tora Villar

Momi Giardina y Santi Talledo, que condujeron la alfombra roja, también fueron de negro, mientras que Sol Pérez eligió el blanco y Zaira Nara fue de plateado. Priscila Crivocapich eligió el rojo.

Con el correr de los minutos, fueron aparecieron las divas y las principales figuras de la noche, como Susana Giménez y Mirtha Legrand, entre otras.

A continuación, los looks que pasaron por la alfombra roja en los Martín Fierro:

Momi Giardina y Santi Talledo.



Flor de la V.

Nacho Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre.

Susana Giménez.

Wanda Nara.

Zaira Nara.

Flavio Mendoza.

Mariana Fabbiani.

Chato Prada y Lourdes Sánchez.

Sabrina Rojas.

Daniel Gómez Rinaldi.

Julieta Poggio.

Iván De Pineda.

Marcelo Polino.

Luz Tito

Donato De Santis.