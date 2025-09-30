¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

diabetes e hipertensión
red de contrabando de granos
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)
diabetes e hipertensión
red de contrabando de granos
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Todos de pie para ovacionar a Mirtha Legrand: recibió el Martín Fierro Leyenda de la Televisión

La diva fue homenajeada en la gala de los Martín Fierro 2025 y se llevó el premio más emotivo de la noche. Entre lágrimas, agradeció a sus colegas y recordó sus inicios en la pantalla chica.
Martes, 30 de septiembre de 2025 00:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La gala de los Premios Martín Fierro de la Televisión 2025 vivió uno de sus momentos más conmovedores cuando Mirtha Legrand fue sorprendida con la entrega del Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión.

El auditorio entero se puso de pie para aplaudirla y ovacionarla durante varios minutos, mientras se proyectaba un emotivo video que recorrió su inigualable trayectoria. La conductora no pudo ocultar las lágrimas y recibió el galardón visiblemente emocionada.

“No sabía nada, esto fue una sorpresa maravillosa. Gracias de corazón, este premio es muy importante para mí. Empecé en esta profesión siendo muy jovencita, en un saloncito chiquito… y miren todo lo que pasó después”, expresó conmovida.

Entre aplausos y gritos de cariño, Mirtha también aprovechó para dejar un mensaje a sus colegas: “Sigan trabajando, sigan luchando. La televisión argentina es maravillosa y hay que defenderla siempre”.

Con este galardón, la “Chiqui” suma 42 premios Martín Fierro a lo largo de su carrera, consolidándose como la figura más reconocida de la pantalla nacional.

La ceremonia no solo celebró su trayectoria, sino que confirmó, una vez más, el lugar único que ocupa en la historia de la televisión argentina.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD