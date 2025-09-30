¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Hotel alojamiento
Gustavo Sáenz
Triple crímen de Florencio Varela
El gobierno de Javier Milei
Daniela Celis
Morena Rial
El gobierno de Javier Milei
oriana sabatini y paulo dybala
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Hotel alojamiento
Gustavo Sáenz
Triple crímen de Florencio Varela
El gobierno de Javier Milei
Daniela Celis
Morena Rial
El gobierno de Javier Milei
oriana sabatini y paulo dybala

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

“Es muy difícil”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina

La influencer explicó que el joven continúa sin la necesidad de usar un respirador y que pudo ver videos de sus hijas.
Martes, 30 de septiembre de 2025 17:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Daniela Celis brindó un nuevo parte médico de su ex pareja, Thiago Medina, indicó que el joven continúa sin la necesidad de utilizar un respirador, que pudo ver videos de sus hijas y que se mantiene despierto mientras conversa con el equipo médico.

Notas Relacionadas

No obstante, la joven realizó un breve descargo en base a las más de dos semanas que el padre de sus gemelas de un año y medio, continúa internado: “Para mí, todo esto es muy difícil y no quiero dejar de lado mi realidad. Yo tengo contratos, responsabilidades y marcas con las que retomar para cumplir”.

“Paré mi vida, sé que tengo que retomar, que el trabajo es el fin en común de nuestras nenas y que tengo que estar para sostener todo. Están todos unidos, tengo una contención increíble y voy a empezar a retomar de a poquito porque esto es un proceso”, continuó Celiz en línea.

Seguido, compartió el estado de salud de Medina: “Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”.

Asimismo, reveló que el joven “vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD