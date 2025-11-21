PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Luz verde a los autos de EE.UU.: Argentina aceptará la importación de vehículos con estándares americanos

Argentina dará “acceso preferencial” a vehículos de EE.UU. y, crucialmente, aceptará sus Normas Federales de Seguridad y emisiones.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 11:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump tendrá un impacto directo en el mercado automotor. Argentina se comprometió a eliminar barreras clave que dificultaban la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos.

 

El pacto incluye dos puntos decisivos:

  1. Aranceles: Argentina otorgará "acceso preferencial al mercado" para las exportaciones de bienes estadounidenses, mencionando específicamente a los "vehículos motorizados".
  2. Estándares: Se eliminará una barrera no arancelaria fundamental. Argentina "aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos bajo los Estándares Federales de Seguridad Vehicular (FMVSS) y los estándares de emisiones de EE.UU.".

Este último punto significa que los autos (como camionetas, deportivos o eléctricos) que cumplen las normas de seguridad y ambientales para venderse en EE.UU. podrán ingresar al mercado argentino sin necesidad de pasar por costosos procesos de adaptación o re-certificación locales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD