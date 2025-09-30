¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Agencia Provincial Salta Deportes
MiPyME
Selección Argentina de voley
Crimen de la turistas francesas
La Libertad Avanza (LLA)
Leiva Joyas
Paz en Medio Oriente
Televisión
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Televisión y teatro

Murió a los 86 años la actriz Adriana Aizenberg, figura central del teatro y la TV

La primera actriz falleció el lunes dejando una huella imborrable en la cultura argentina. Su nombre quedó asociado a clásicos del cine, la televisión y el teatro, además de su labor como dirigente de la Asociación Argentina de Actores.
Martes, 30 de septiembre de 2025 07:11
Murió Adriana Aizenberg, talentosa actriz argentina.
La cultura argentina perdió el lunes a una de sus referentes más queridas y respetadas: Adriana Aizenberg, actriz de prestigio y exdirigente gremial, falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, entidad a la que estuvo ligada desde 1964 y que la despidió con un sentido comunicado: Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg.

Nacida en Santa Fe en 1938, Aizenberg inició su formación artística con Augusto Fernandes, y desde muy joven se integró al grupo fundacional ETEBA, junto a nombres como Lito Cruz y Héctor Bidonde. Fue parte del elenco estable del Teatro San Martín, donde protagonizó piezas emblemáticas como Venecia, El violinista en el tejado y Seis personajes en busca de un autor.

En 2004 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, distinción otorgada por el sindicato y el Senado de la Nación, en reconocimiento a más de seis décadas de carrera.

Cine, televisión y reconocimiento popular

La actriz dejó actuaciones memorables en películas como Plata dulce y Mundo grúa, pero alcanzó un lugar especial en la memoria del público con su rol en El abrazo partido, que le valió aplausos de la crítica y un reconocimiento masivo.

En televisión, su rostro fue parte de producciones icónicas: Poliladron, Vulnerables, Mujeres asesinas y Los exitosos Pells. Su vigencia se confirmó con el personaje de Consuelo Salustri en la serie El encargado, donde volvió a conquistar a nuevas generaciones.

Además de su labor artística, Aizenberg integró entre 1996 y 1998 el Secretariado Mutual de la Asociación Argentina de Actores, demostrando su compromiso con la defensa de los trabajadores del espectáculo. Su partida deja un vacío inmenso, pero también la certeza de una trayectoria que supo unir talento, compromiso y pasión por la cultura.

 

