PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

El clima en Salta
AFA
Siniestro vial fatal
Temporal en Salta
Rally Dakar 2026
Cotización del dólar
Campeonato Mundial de Rally Raid
Vacaciones de verano
crecida del río Wierna
Liga Profesional de Fútbol
El clima en Salta
AFA
Siniestro vial fatal
Temporal en Salta
Rally Dakar 2026
Cotización del dólar
Campeonato Mundial de Rally Raid
Vacaciones de verano
crecida del río Wierna
Liga Profesional de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

VIDEO. Rescataron a dos parejas que quedaron atrapadas por la crecida del río Wierna en La Caldera

Dos operativos de rescate se realizaron en el puente de La Caldera, luego de que cuatro personas quedaran varadas en las márgenes del río por la repentina crecida. 
Viernes, 02 de enero de 2026 20:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Dos parejas fueron rescatadas este viernes debajo del puente de ingreso a La Caldera, tras quedar atrapadas por la crecida del río, a raíz de las tormentas de la zona en las últimas horas.

Notas Relacionadas

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18, cuando efectivos de la división Bicipolicías observaron a la distancia la presencia de personas bajo el puente. Al aproximarse, constataron que se trataba de cuatro personas, de las cuales dos solicitaban auxilio. Con el uso de lazos y maniobras de seguridad, el personal logró concretar el rescate sin inconvenientes, asistiendo a una pareja que se encontraba en una situación de riesgo.

 

Más tarde, cerca de las 19, se activó un segundo operativo en el mismo sector. En esta ocasión, otra pareja había quedado varada en el medio del río como consecuencia de la crecida repentina del caudal. Al lugar acudió personal lacustre, que llevó adelante el procedimiento de rescate y logró poner a salvo a las personas, sin que se registraran lesiones.

Ambos hechos ocurrieron en las márgenes del río, muy próxima a la zona del dique Campo Alegre, y ponen nuevamente en alerta sobre los riesgos de circular o permanecer cerca de cursos de agua durante jornadas de inestabilidad climática.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD