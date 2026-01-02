VIDEO. Rescataron a dos parejas que quedaron atrapadas por la crecida del río Wierna en La Caldera

Dos parejas fueron rescatadas este viernes debajo del puente de ingreso a La Caldera, tras quedar atrapadas por la crecida del río, a raíz de las tormentas de la zona en las últimas horas.

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18, cuando efectivos de la división Bicipolicías observaron a la distancia la presencia de personas bajo el puente. Al aproximarse, constataron que se trataba de cuatro personas, de las cuales dos solicitaban auxilio. Con el uso de lazos y maniobras de seguridad, el personal logró concretar el rescate sin inconvenientes, asistiendo a una pareja que se encontraba en una situación de riesgo.

Más tarde, cerca de las 19, se activó un segundo operativo en el mismo sector. En esta ocasión, otra pareja había quedado varada en el medio del río como consecuencia de la crecida repentina del caudal. Al lugar acudió personal lacustre, que llevó adelante el procedimiento de rescate y logró poner a salvo a las personas, sin que se registraran lesiones.

Ambos hechos ocurrieron en las márgenes del río, muy próxima a la zona del dique Campo Alegre, y ponen nuevamente en alerta sobre los riesgos de circular o permanecer cerca de cursos de agua durante jornadas de inestabilidad climática.