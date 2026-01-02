Temporal en Salta: corte de luz en algunos barrios de Capital y el Valle de Lerma

En el marco de la alerta meteorológica vigente por tormentas fuertes, durante la tarde de este viernes 02 de enero de 2026 se registraron incidencias en el servicio eléctrico en distintos barrios de la ciudad Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas, a raíz de las intensas tormentas y la caída de granizo.

Los equipos técnicos de EDESA se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, siempre priorizando la seguridad.

Para lo que resta del día continúa vigente la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia y en este contexto pueden generarse nuevas interrupciones del suministro.

Acercamos a la comunidad las siguientes recomendaciones de seguridad:

* Si ingresa agua al hogar cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general de su instalación.

* Evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general.

* No intentar retirar por su cuenta objetos que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica.

* Procurar no circular por la vía pública por calles anegadas.

* Permanecer a resguardo y en un lugar seguro.

El monitoreo de la situación es constante. Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.