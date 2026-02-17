Según el Gobierno, llegaron más de 40 mil turistas a Salta durante el fin de semana de Carnaval

El fin de semana largo de Carnaval arrojó balances positivos para el sector turístico de Salta. Según el Gobierno, la provincia logró sortear la coyuntura económica nacional y la retracción del consumo, registrando el ingreso de 40.311 visitantes. Este movimiento turístico generó un impacto económico total estimado en $15.515.959.136.

Las cifras oficiales indican que, en comparación con el mismo periodo de 2025, los indicadores reflejan una leve mejora, demostrando la resiliencia del destino frente a desafíos como la apreciación del peso y la caída del poder adquisitivo a nivel país.

Ocupación y consumo

De acuerdo con el Relevamiento Hotelero Diario, la Tasa Neta de Ocupación Turística promedio en toda la provincia alcanzó el 76,1%. En cuanto al comportamiento del viajero, según el Gobierno, el pernocte promedio se situó en 2,8 noches, mientras que el gasto promedio diario por visitante se estimó en $137.467.

Estos números muestran un crecimiento respecto al Carnaval de 2025, cuando la ocupación se había ubicado en un 75,1%. Los datos de afluencia fueron respaldados, además, por informes preliminares de Big Data Mobility Insights-Telecom.

Los destinos más elegidos

El informe gubernamental destaca que diversos municipios del interior superaron ampliamente la media provincial. El ranking de ocupación por localidades quedó conformado de la siguiente manera:

Chicoana: 95,0%

Rosario de la Frontera: 86,2%

Coronel Moldes: 85,5%

Cafayate: 84,2%

San Lorenzo: 81,9%

Cachi: 81,6%

La Caldera: 80,9%

Durante las cuatro jornadas, los turistas pudieron disfrutar de una agenda diversa que incluyó corsos, festivales y experiencias gastronómicas en todo el territorio.