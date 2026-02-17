Según CAME, Salta superó el 70% de ocupación durante el fin de semana largo por Carnaval

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Feriado de Carnaval 2026 dejó cifras récord en el país: viajaron 3 millones de turistas, un 7,2% más que en el mismo fin de semana de 2025, con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Cabe recordar que el año pasado el desempeño había sido superior: durante el Carnaval 2025 la provincia recibió 27.349 turistas y generó un impacto económico de más de 8 mil millones de pesos, según informó en ese momento el Ministerio de Turismo y Deportes.

En ese contexto nacional, Salta registró una ocupación que superó ampliamente el 70% de reservas con las que se inició el viernes y una estadía promedio de 2,5 noches, con fuerte presencia de turista espontáneo. El movimiento estuvo impulsado por una intensa agenda de corsos y fiestas populares en distintos municipios.

Según el relevamiento del Área de Estadísticas del Ministerio de Turismo y Deportes, los mayores niveles de ocupación se dieron en Cafayate y Rosario de la Frontera, seguidos por Chicoana, Campo Quijano, San Lorenzo, Coronel Moldes, ciudad de Salta, Vaqueros y Cachi. Entre los principales atractivos se destacaron el 6° Chicoana Carnaval Fest, el Festival de la Humita en El Carril, La Chaya Rosarina en Rosario de la Frontera y la Fiesta Patronal de Amblayo en San Carlos, propuestas que se complementaron con los circuitos de los Valles Calchaquíes, la Ruta del Vino de Altura, las termas del sur provincial y experiencias de turismo activo y gastronómico.

Jujuy, entre los destinos más convocantes

Dentro del norte argentino, Jujuy volvió a posicionarse como uno de los epicentros del Carnaval. Reconocida como Capital Nacional del Carnaval, la provincia alcanzó una ocupación hotelera y parahotelera del 95,2%, con una estadía promedio de 2,9 noches y un gasto promedio diario por turista de $ 123.708.

Las regiones más concurridas fueron la Quebrada de Humahuaca, con epicentro en Tilcara, Maimará, Uquía y Humahuaca, además de los Valles y la capital provincial. Entre los eventos centrales se destacó la tradicional Bajada de Diablos, realizada el 14 de febrero en Uquía y el 15 en Maimará, ceremonia en la que las comparsas descendieron desde los cerros hasta la apacheta para desenterrar al Pujllay, marcando oficialmente el inicio de los festejos. El calendario incluyó además el Carnaval de Los Tekis y el Carnaval Grande.

El resto del país: cifras récord y fuerte movimiento turístico

A nivel nacional, el gasto directo total creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado. El gasto diario promedió los $ 111.605 por turista, lo que representó una baja del 7,7% a precios constantes, mientras que la estadía promedio se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025.

Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas, superando la marca alcanzada en 2023, cuando se habían contabilizado 2.925.000 viajeros. Se trata además del quinceavo año consecutivo en que la Argentina celebra oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que la fecha había desaparecido del calendario de feriados nacionales.

Entre los destinos más elegidos se destacaron las provincias con tradición carnavalera como Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, junto con ciudades de la Costa Atlántica, el interior bonaerense, Mendoza y el sur del país.

En Entre Ríos, la ocupación promedió el 97% y se registró el ingreso de 218.603 turistas, con un gasto promedio diario de $ 107.525. En la provincia de Buenos Aires se destacó la Costa Atlántica, con Mar del Plata superando el 80% de ocupación. La Ciudad de Buenos Aires alcanzó una ocupación hotelera del 83%, con más de 119.000 visitantes y un impacto económico superior a los $ 40 mil millones.

Córdoba rondó el 90% de ocupación en numerosos destinos y estimó alrededor de 400.000 visitantes. Mendoza registró niveles de ocupación del 75%. En Misiones, Puerto Iguazú logró una ocupación cercana al 90%, con un promedio diario de 4.500 visitantes en el Parque Nacional Iguazú.

Río Negro mostró niveles elevados en destinos como Las Grutas (95%) y San Carlos de Bariloche (90%). Santa Cruz alcanzó un 97% de ocupación en El Calafate sobre más de 11.200 camas habilitadas. Santa Fe superó los $ 24.500 millones de movimiento económico, con una ocupación promedio del 71%.

También se registraron desempeños destacados en Neuquén (70% promedio), San Juan (75% con picos del 100%), San Luis (estadía promedio de 3,5 días y gasto diario de $ 83.917), Tucumán (con San Javier y El Cadillal en 99% de ocupación), Catamarca, La Rioja, La Pampa, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, donde Ushuaia registró una ocupación del 66% y un gasto promedio diario estimado en $ 290.000.

El informe de CAME también señaló un fuerte movimiento aéreo en todo el país: Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo, mientras que Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina.

De esta manera, el Carnaval 2026 se consolidó como el mejor registro histórico en cantidad de turistas en el país, en un contexto económico desafiante pero con alta intención de viaje y fuerte despliegue de propuestas culturales y populares en todas las regiones.