26°
17 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Estados Unidos
Salra
Chicoana
Mauricio Macri
Reforma laboral
Femicidio en campo quijano
Perú
Fin de semana largo
Summer Cup
Deportes

Béisbol: Escuelas Cordobesas se consagró campeón de la Summer Cup por primera vez

El conjunto cordobés se apoyó en una sólida actuación colectiva y tuvo como pitcher ganador de la final y jugador más valioso (MVP) a Marco Carusso.
Martes, 17 de febrero de 2026 20:01
Escuelas Cordobesas hizo historia al consagrarse por primera vez campeón de la Summer Cup tras vencer en la final a Vélez Sarsfield por 4 a 2. Se trató de la 16ª edición de la competencia nacional de béisbol más importante del verano.

El conjunto cordobés se apoyó en una sólida actuación colectiva y tuvo como pitcher ganador de la final y jugador más valioso (MVP) a Marco Carusso, figura determinante en el encuentro decisivo, mientras que el mejor pitcher del torneo fue el lanzador de Vélez, Rodrigo Mera.

El camino hacia la consagración no fue sencillo. En una de las semifinales, Vélez Sarsfield superó a Popeye por 4 a 3 en un duelo ajustado y logró avanzar a la definición. En la otra llave, la Escuelas Cordobesas de Béisbol y Sóftbol (ECByS) derrotó 6 a 4 a Cachorros y también se metió en la final.

La Summer Cup comenzó el viernes con la participación de los equipos mencionados y de Santa Ana, en un torneo que reunió a algunos de los principales clubes del país.

Con este resultado, el club anfitrión prolonga su racha adversa y suma seis ediciones consecutivas sin poder quedarse con el campeonato.

En cuanto a los antecedentes recientes, los últimos campeones del certamen habían sido Cachorros, Daom (en dos oportunidades), Dolphins y Arias de Córdoba.

El resto de los ganadores individuales

Premio | Apellido y Nombre | Stat | Equipo

* Mejor AVG | Scheistel, Axel | 0.714 | Vélez

* Más carreras | Torres, Diego | 9 | ECByS

* Más RBI | García, Jesús | 9 | Vélez

* Más bases robadas | Figueroa Casco, Ignacio | 5 | SantAna

* Más HR | García, Jesús | 2 | Vélez

* Mejor Catcher | García, Jesús | 1.000 | Vélez

* Mejor Primera base | Castellanos, José | 1.000 | Vélez

* Mejor Segunda base | Villalta Urbano,Joyner | 1.000 | ECByS

* Mejor Tercera base | Bruno, Joaquín | 1.000 | ECByS

* Mejor Shor Stop | Palacios, Pablo | 1.000 | ECByS

* Mejor Left Fielder | Chirinos, Carlos | 1.000 | Vélez

* Mejor Center Fielder | Laguna Buldurini, Juan | 1.000 | SantAna

* Mejor Right Fielder | Protomastro, Jano | 1.000 | ECByS


 

 

Summer Cup

