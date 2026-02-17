PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
17 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Metán
Leandro Paredes
Salta
Estados Unidos
Salra
Chicoana
Mauricio Macri
Reforma laboral
Femicidio en campo quijano
Metán
Leandro Paredes
Salta
Estados Unidos
Salra
Chicoana
Mauricio Macri
Reforma laboral
Femicidio en campo quijano

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Femicidio en Campo Quijano: asesinó a su pareja y huyó tras confesar el crimen

El asesino es intensamente buscado, había estado en una carpa carnavalera de la zona antes del crimen.  

Jaime Barrera
Martes, 17 de febrero de 2026 19:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un grave hecho de violencia de género ocurrió durante la tarde de este martes en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, donde un hombre identificado como Orlando Serapio asesinó a su pareja y luego se dio a la fuga.

De acuerdo con la información policial, el episodio se registró en la Manzana 79, cuando un llamado alertó que una joven había sido agredida dentro del domicilio familiar. Según el relato de los familiares, el agresor habría advertido a la madre de la víctima que la había matado y posteriormente cerró con llave la habitación donde dejó el cuerpo.

Minutos después, la hermana de la joven logró ingresar a la vivienda por una puerta trasera y encontró a la víctima tendida en el interior. Familiares y vecinos la trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital local.

Golpes y asfixia mecánica

Al arribar al nosocomio, el personal médico constató que la mujer ya se encontraba sin vida. Las primeras informaciones indican que el fallecimiento se habría producido a causa de golpes y asfixia mecánica.

Tras el hecho, el sospechoso escapó y es intensamente buscado por el grupo de investigaciones. Según datos preliminares, el hombre habría estado en una carpa bailable de la zona durante las horas previas al crimen.

La causa quedó bajo investigación mientras continúa el operativo para dar con el presunto autor.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD