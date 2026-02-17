River vs. Ciudad Bolivar EN VIVO: el millonario inicia su camino en la Copa Argentina y este es su historial

River comenzará su sueño en la Copa Argentina este martes, cuando se enfrente desde las 22 en el estadio Parque La Pedrera de San Luis, con Ciudad de Bolívar en un partido correspondiente a los 32avos de final.

El equipo “Millonario”, que tendrá un duelo clave que podría marcar a fuego la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico, ganó en tres ocasiones la Copa Argentina.

La primera de ellas fue en 2016, cuando derrotó 4-3 en una inolvidable final a Rosario Central, con el delantero Lucas Alario como gran figura gracias a su hat-trick.

La siguiente consagración llegó en el 2017, edición en la que levantaron el trofeo gracias al triunfo en el partido decisivo por 2-1 sobre Atlético Tucumán, que en aquel entonces era uno de los equipos más duros del fútbol argentino.

La última vez que River ganó la Copa Argentina fue en el 2019. En aquella ocasión, los dirigidos por el “Muñeco” Gallardo no tuvieron problemas para golear 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la gran final, gracias a los tantos de Ignacio Scocco, Ignacio Fernández y Julián Álvarez.

Además, River fue de los grandes animadores en varias ediciones, como las de 2012, 2018 y 2025, en las que cayó en las semifinales, mientras que en 2022 perdió en cuartos de final.

Por otra parte, las mayores decepciones del “Millonario” en este torneo se dieron en 2013, 2015, 2023 y 2024, donde quedó eliminado en los 16avos de final.

El historial de River en la Copa Argentina