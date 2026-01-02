VIDEO. Temporal en Salta: terrible granizada en distintos puntos de la ciudad

Un fuerte temporal de granizo, lluvia y viento sorprendió este viernes por la tarde a los salteños, con especial intensidad en el centro de la ciudad. Cerca de las 15.30 comenzaron a caer piedras de distinto tamaño, acompañadas por una abundante cantidad de agua y fuertes ráfagas de viento que complicaron la circulación y generaron preocupación entre vecinos y automovilistas.

Además del casco céntrico, se registraron reportes de caída de granizo en Villa San Antonio, Villas Chartas y en la zona de calle Pellegrini y Tucumán, en la zona del balneario Xamena. En redes sociales circularon numerosos videos e imágenes que mostraron la magnitud del fenómeno, con veredas y calles cubiertas de piedras en pocos minutos.

El temporal se dio en un contexto de inestabilidad persistente, con lluvias intensas en cortos períodos y viento sostenido, mientras continúa vigente una alerta meteorológica para gran parte de la provincia.

Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta amarilla por tormentas que abarca distintas regiones de Salta, con vigencias diferenciadas según la zona.

Desde las 12 hasta las 00, el alerta rige para la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, San Carlos y Cafayate; la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria; los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos; además de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

En estas áreas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual. En zonas altas de la cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve y granizo.

En tanto, entre las 12 y las 18 rige otra alerta amarilla para Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, y las Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

Para estos departamentos se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.