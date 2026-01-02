VIDEO. Clima en Salta: la lluvia provocó inundaciones en el centro y el alerta por tormentas y granizos sigue, ¿hasta cuándo?

Las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde de este viernes, en algunas zonas con granizos, provocaron inundaciones en distintos sectores del micro y macrocentro de la ciudad de Salta, generando complicaciones en el tránsito y anegamientos en calles y veredas.

El fenómeno contrastó con los datos oficiales de la zona aeroportuaria, donde a las 15 horas (momento en que se realizan las mediciones) no se registraron precipitaciones (0,0 mm), a pesar de la intensidad del temporal en áreas urbanas. Las mediciones volverán a realizarse a las 21 horas. A esa misma hora, la temperatura era de 31,2 grados.

El meteorólogo Edgardo Escobar informó a El Tribuno que a las 16.10 se registraron ráfagas de viento de hasta 48 kilómetros por hora en la zona del aeropuerto, lo que contribuyó a la inestabilidad climática. El alerta meteorológica se mantiene vigente hasta las 00 horas de este viernes.

Pronóstico para los próximos días

Para el sábado, se espera una temperatura máxima de 30 grados. A partir del mediodía y hasta las 6 de la mañana del domingo, rige una alerta amarilla por tormentas, con lluvias, posible caída de granizo y acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

El domingo presentará un marcado descenso térmico, con una máxima de 22 grados. Durante la mañana podrían registrarse lluvias, mientras que por la tarde se prevén algunas precipitaciones y tormentas aisladas, con una baja progresiva de la temperatura.

Para el lunes, la máxima rondará los 25 grados, con condiciones inestables hacia la noche y baja probabilidad de precipitaciones. En tanto, el martes se espera una máxima de 27 grados, con inestabilidad y chances de lluvias durante la noche y la madrugada.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas.