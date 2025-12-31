Clima en Salta: alerta amarilla por tormentas en la previa de Año Nuevo: se esperan lluvias intensas, granizo y viento

En la previa de Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la ciudad de Salta, parte de la provincia. El fenómeno se da en una jornada clave, este martes 31 de diciembre, cuando muchas familias se preparan para despedir el año.

Las primeras tormentas ya comenzaron a registrarse en la zona norte de la ciudad, con lluvias y actividad eléctrica. También en Villa Rebeca, y se espera que las condiciones se intensifiquen durante la tarde y la noche, con impacto directo en distintas regiones del Valle de Lerma, los Valles Calchaquíes y zonas aledañas.

Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento. Se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

La alerta tiene vigencia en distintos tramos horarios. Desde las 12 hasta las 00, alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En tanto, desde las 18 hasta las 00, afecta a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate.

Ante este escenario meteorológico, y considerando los festejos por el inicio de 2025, se recomienda extremar las precauciones, evitar traslados innecesarios durante tormentas intensas y no circular por calles anegadas.

En detalles:

Zona con vigencia de 12 hasta las 00

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Zona con vigencia de 18 a 00