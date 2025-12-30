PUBLICIDAD

Salta

Clima en Salta: con un cielo amenazante, así estará el tiempo en Año Nuevo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de año con tiempo inestable y probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la provincia. 
Martes, 30 de diciembre de 2025 22:21
El final de año en Salta estará marcado por una marcada inestabilidad del tiempo. Las condiciones meteorológicas seguirán dominadas por la presencia de nubosidad y la probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este miércoles será el último día del año y será una jornada calurosa, pero también húmeda. “Se espera una temperatura máxima de 29 grados, con cielo parcial a mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche, en forma aislada, como ocurrió este martes”, explicó el meteorólogo Edgardo Escobar en díálogo con El Tribuno.

Es decir, al momento del brindis por el Año Nuevo, la posibilidad de lluvia estará latente, aunque podría darse solo de manera aislada y en diferentes puntos de la ciudad. 

Escobar señaló además que durante la madrugada del jueves también podrían registrarse lluvias.

Por qué tanta lluvia en Salta

“Sigue ingresando aire húmedo del norte y hay una parte que está asociada a la Alta Boliviana, que en altura se activa bastante. Esta situación va a continuar”, agregó el especialista.

En cuanto a las temperaturas, para el viernes se prevé una máxima de 31 grados, mientras que el sábado el termómetro rondaría los 30.

Entre sábado y domingo se esperan precipitaciones de mayor consideración, y hacia el domingo se produciría un descenso térmico más marcado, con máximas que oscilarán entre los 20 y 23 grados debido al ingreso de aire frío.

Lluvia acumulada del mes

Respecto a los registros de lluvia, diciembre viene mostrando valores por encima de lo normal. En lo que va del mes se acumularon 190,7 milímetros, superando el promedio histórico de 138,4 milímetros correspondiente a los últimos 30 años.

El máximo histórico para diciembre se registró en 2011, con 316,4 milímetros, mientras que uno de los eventos más intensos fue el del 23 de diciembre de 2001, cuando cayeron 115,2 milímetros en un solo día.

