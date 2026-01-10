Un verano de ferias, creatividad y encuentro en la Usina Cultural

Durante el verano, la Usina Cultural, España y Juramento, se convierte en un punto de encuentro donde confluyen colores, ideas y comunidad a través de una programación especial de ferias temáticas.

La propuesta invita a habitar la plaza de una manera distinta, con entrada libre y gratuita, todos los sábados de 17 a 23, y está pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Cada jornada despliega un universo y reúne a emprendedores, artistas y proyectos creativos que ofrecen productos originales y experiencias para todos los públicos. El ciclo comienza este sábado con la Feria Infantil, una tarde dedicada a las infancias y las familias, con juguetes, juegos didácticos, libros, indumentaria, accesorios y propuestas lúdicas que promueven el juego y el compartir.

Los próximos sábados

El sábado 17 de enero será el turno de la Feria Mística y Bienestar, orientada al equilibrio y al autoconocimiento, donde se podrán encontrar productos holísticos, terapias alternativas, astrología, tarot, sahumerios, piedras y diversas propuestas vinculadas al bienestar corporal y espiritual.

El 24 llega la Feria de Culturas Alternativas, con moda, arte independiente, música, accesorios, ilustración y expresiones que celebran identidades diversas y auténticas.

La programación cierra enero el sábado 31 con la Feria Universo Literario, dedicada al mundo de las letras, que reúne libros, editoriales independientes, fanzines, poesía, narrativa, ilustración literaria y proyectos editoriales.

El 7 de febrero será la Feria Fandoms Musicales, un espacio pensado para fans de bandas, artistas y géneros musicales, con merchandising, arte, indumentaria, objetos coleccionables y creaciones inspiradas en distintos universos sonoros.