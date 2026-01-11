PUBLICIDAD

Espectáculos

El entrañable Chapulín vuelve en "Los Colorado"

La serie animada de HBO Max muestra al héroe del chipote en familia.
Domingo, 11 de enero de 2026 01:54
El universo de El Chapulín Colorado se agranda como nunca antes con el estreno de "Los Colorado", una serie animada que reinventa al clásico héroe latino en el centro de una familia tan caótica como entrañable.

La producción, que une a Huevocartoon, Warner Bros. Discovery y Grupo Chespirito, busca acercar el legado de Roberto Gómez Bolaños a chicos y grandes, manteniendo la esencia del personaje pero sumando una mirada fresca y colectiva.

Ahora, el Chapulín no está solo: lo acompañan su esposa Susana, sus hijos Lina y Bobby, la abuela Doña Luisa y el Profesor Inventillo. La serie, dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, presenta capítulos de 22 minutos con historias independientes y mucho ritmo que ya están disponibles en la plataforma HBO Max.

Una familia con dones

En esta versión, cada integrante de la familia Colorado tiene un don. No son superpoderes clásicos, sino talentos únicos que los hacen fuertes cuando están juntos. El Chapulín, lejos de ser un héroe perfecto, asume el rol de guía y promueve la solidaridad y el ingenio, fiel a los valores que lo hicieron eterno.

La apuesta no repite tramas ni adapta episodios, sino que ofrece relatos inéditos, aunque con guiños a fans de la primera época.

El estreno se da luego de "Chespirito: sin querer queriendo", la serie biográfica sobre Gómez Bolaños que permitió revivir la admiración por el creador y su obra.

 

