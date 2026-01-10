PUBLICIDAD

El Chavo del 8
Morena Rial
Regional Federal Amateur
nacimientos
Racing
River
Boca Juniors
Yacarés sueltos en Salta
Maxi López
música
Espectáculos

VIDEO. “¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica

Ocurrió durante un breve intercambio en un restaurante mexicano.
Sabado, 10 de enero de 2026 16:56
Un video registrado durante un encuentro público volvió a ubicar en el centro de la escena al actor mexicano Carlos Villagrán, conocido a nivel internacional por su personaje de Quico en la serie El Chavo del 8. Las imágenes se viralizaron en pocas horas ya que se observa el momento en que un niño se acerca al actor para pedirle una foto en un restaurante mexicano, pero la reacción del intérprete resultó en el foco de la escena.

Villagran miró al niño que aguardaba con ilusión y le preguntó: “Ñoño ¿Tu eres Ñoño?”, en alusión al personaje de la serie, sin embargo, este chascarrillo impulsado por una leve similitud en el físico del menor, generó un fuerte conflicto entre los usuarios de redes sociales.

 

 

Mientras algunos interpretaron la situación como una broma asociada al estilo humorístico que caracterizó al ciclo durante décadas, otros cuestionaron el comentario por estar dirigido a un menor y consideraron que resultó inapropiado en el contexto actual.

La difusión del video reabrió el debate sobre los límites del humor heredado de la televisión clásica, los cambios culturales con el paso del tiempo y la forma en que gestos breves, descontextualizados adquieren nuevas lecturas en la agenda pública.

