El Paseo de los Poetas se vistió de música y artesanías

El sábado último, el Paseo de los Poetas se transformó en el epicentro de una vibrante movida cultural organizada por la Municipalidad de Salta. En un evento que logró amalgamar la producción manufacturera y el arte vocal, la ciudad capital vivió una jornada marcada por la participación comunitaria y el despliegue de nuevos talentos.

Desde tempranas horas, el paseo se pobló de color con la feria artesanal. Los puestos ofrecieron una diversidad de productos únicos, permitiendo que tanto residentes como visitantes pudieran adquirir piezas que reflejan la identidad cultural de la región.

Esta iniciativa no solo busca fomentar el consumo local, sino también poner en valor el esfuerzo de los productores que mantienen vivas las técnicas tradicionales.

Voces que conquistan

El momento esperado llegó a las 19.30, cuando la música se apoderó del espacio público del centro de la ciudad. Los alumnos de la Escuela de Música Santa Cecilia y del Taller de Canto del CIC Santa Cecilia brindaron un espectáculo en vivo que cautivó a los presentes.

Para muchos de los jóvenes artistas, esta presentación representó un hito personal y la recordarán por siempre. El profesor de canto David Moreyra subrayó la relevancia emocional del encuentro: "Para muchos de los chicos fue su primera experiencia sobre el escenario. Al principio había mucho temor, pero lograron animarse, superar los miedos y salir adelante".

Moreyra calificó la velada como "espectacular y a pura pasión", destacando la continuidad del trabajo que se realiza en el Centro Integrador Comunitario Santa Cecilia desde el año pasado.

Invitación a la comunidad

Más allá de la velada, la presentación fue un espacio de convocatoria para futuros artistas. El profesor Moreyra invitó a los interesados a sumarse al taller, que se dicta en los siguientes los miércoles: de 20.15 a 22.15, y viernes, de 19.30 a 21.30, en el CIC Santa Cecilia, sito en Martín Fierro y Juan Darienzo, Santa Cecilia, teléfono 3872266201.

Con propuestas como esta, el Paseo de los Poetas se reafirma como un espacio para la escena cultural urbana, donde el arte sale al encuentro del vecino y los nuevos talentos pisan su primer escenario.