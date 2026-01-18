El nuevo trabajo discográfico de Pedro y Sergio Toledo

Pedro y Sergio Toledo presentan "La misma copla". Dos voces, un mismo origen y una manera de cantar que respeta la tierra y la tradición, pero mira hacia adelante. Un trabajo que empieza a abrir su camino y que nos invita a escuchar con atención y con el corazón.

Pedro y Sergio son hermanos, nacidos y criados en La Merced, Santa Victoria Este, en el corazón del Chaco salteño. Su música nace del lugar, de la memoria y de la vida compartida. Interpretan canciones que cuentan su historia y la de su gente, con una raíz folclórica profunda y sincera.

"La misma copla" es un trabajo producido por Jorge Rojas y grabado en el estudio El Algarrobo, con un repertorio que recorre buena parte de compositores referentes de la música folclórica del norte del país y admirados por el dúo: Peteco Carabajal, Jorge Milikota, Abel Mónico Saravia, Jorge Rojas, Francisco Leonardo Sánchez, Tránsito Cocomarola, Miguel Simón, Benito Aranda, Juan Carlos Carabajal.

El disco cuenta con los siguientes temas: La misma copla, Haceme sufrir, Mataca ollera, La llorona, Bañado norte, Mi preferida, Violín mataco, Alhajita, Corazón de camionero, Guitarra compañera, Corazón verdugo, y La pocoy pacha.

Los mencionados artistas nacieron y crecieron en La Merced, un poblado ubicado en el punto tripartito, Santa Victoria Este, Chaco salteño. Pertenecen a la comunidad Chorote. En la región también habitan otras etnias y el pueblo criollo, formando una comunidad entrelazada que comparte sus culturas, idiomas, sus tradiciones y también su música. Es por eso que el repertorio que abordan Pedro y Sergio se nutre de todas estas vivencias, de ritmos heredados e instrumentos autóctonos.