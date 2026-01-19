El precio de los alimentos y la inflación

La inflación no descansa, ya que en lo que va del año, los precios de los alimentos y bebidas mostraron no estar dispuestos a ceder tan fácilmente, a pesar de la caída del consumo. Luego del 2,8 por ciento registrado en diciembre, el mercado entendió que llevar el costo de vida cerca de cero, como volvió a prometer el presidente Javier Milei -esta vez para agosto de este año-, será una tarea más complicada de lo previsto. Así y todo, hay un dato para celebrar: la inflación del 2025 cerró en 31,5%, el menor índice en los últimos ocho años. Los alimentos continúan siendo el rubro que mayores alzas, y eso complica la reducción más profunda de la pobreza.

El factor indiscutido es que los alimentos continúan siendo el rubro que mayor movimiento sufre día a día. Los registros de la segunda semana del mes así lo indican. La consultora LCG verificó que entre el 7 y el 14 de enero, la categoría Alimentos y Bebidas registraron una inflación del 0,5%. "Los aumentos de verduras explicaron el 36% del aumento semanal del rubro", detallaron, considerando que ese sector sufrió un incremento del 2,1%, mientras que en los aceites fue del 1,9%. Por su parte "bebidas y lácteos restan casi 0,7 puntos porcentuales a la inflación mensual".

El informe se corresponde con los datos difundidos por Eco Go, que sin embargo fue menos optimista al obtener "una suba del 0,8% semanal en la segunda semana de enero". A pesar de la leve variación, esta consultora coincide en que el factor decisivo son las "verduras frescas y congeladas" (aunque en torno al 7%), aceites y grasas (3,75), la papa (3%) y las carnes (0,5%). Los datos de la segunda semana de enero contrastan con el balance de diciembre, cuando el aumento de comestibles representó el 3,1%, traccionado por el incremento de la carne, que se disparó en el último mes en medio de las celebraciones de fin de año. De continuar con esta tendencia, la inflación de enero sería del 2 por ciento.