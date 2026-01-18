Una colonia que promueve una clara sociedad integral

La colonia de vacaciones Recreativarte surge como una propuesta integrativa e integral, pensada para infancias y personas con discapacidad, con el objetivo de generar un espacio de encuentro real donde el arte, el juego y el movimiento se convierten en herramientas de construcción colectiva.

Recreativarte se desarrolla durante el verano en el espacio Rincón de Luz, hasta el 20 de febrero, por la mañana, de 9 a 12.30, y contempla actividades artísticas, recreativas, corporales y de convivencia, así como experiencias compartidas y un cierre final que pone en valor lo construido durante el recorrido.

Mirada social

La colonia se inscribe dentro de una mirada social que entiende que la verdadera integración se construye en lo cotidiano, en el juego compartido, en la creación conjunta y en el reconocimiento mutu

La motivación central de Recreativarte no es "incluir" a alguien que está afuera, sino promover una sociedad integral, donde todas las personas —con y sin discapacidad— compartan experiencias en igualdad de condiciones, reconociendo y valorando las distintas capacidades, ritmos y modos de estar en el mundo.

Desde esta perspectiva, la colonia propone romper con miradas segregadoras y apostar a un modelo donde la convivencia, la creatividad y el vínculo sean el eje, entendiendo que la diversidad no es un problema a resolver, sino una riqueza a habitar.

Recreativarte cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud mental, integrado por psicología y psicopedagogía, que acompaña los procesos desde una mirada psicoeducativa, respetuosa y cuidada.

A su vez, la propuesta artística está a cargo de talleristas de la compañía Trotamundos, quienes desarrollan actividades teatrales, expresivas, lúdicas y creativas, poniendo al arte como un lenguaje fundamental para el desarrollo emocional, social y humano.

El arte, en este contexto, es entendido tanto como un factor de desarrollo de las potencialidades individuales, como también como una experiencia profundamente humana, capaz de generar sentido, pertenencia y transformación colectiva.