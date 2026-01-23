Los salteños pondrán su sello personal en el Festival de Cosquín

Un importante número de artistas salteños participarán de la 66º edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se desarrollará desde este sábado hasta el 1 de febrero. Como es costumbre, las nuevas lunas se revivirán en la Plaza Próspero Molina, de esa ciudad cordobesa.

Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, y Jorge Rojas, serán los abanderados de nuestra provincia, en ese prestigioso festival que cuenta con más de décadas de vida, y por donde desfilaron las figuras más emblemáticas del folclore.

También estarán en el escenario Atahualpa Yupanqui: Christian Herrera, Ahyre, Guitarreros, Juan Fuentes, Mariana Carrizo, Micaela Chauque, Lucio Rojas, y Facundo Toro.

El horario central para la apertura del festival, prevista para esta noche, tendrá como figura a Jorge Rojas. También ocupará un lugar especial Christian Herrera, quien se constituyó en un artista de enorme convocatoria en el circuito del canto popular. El reconocimiento obtenido en Cosquín 2025 no hace más que reafirmar el impacto de su música y el legado que continúa construyendo dentro del cancionero popular.

Su música, profundamente enraizada en las raíces del Chaco salteño, logró emocionar y hacer vibrar a la multitud que colmó la Plaza Próspero Molina en el 2025. Con bombos, guitarras resonando con fuerza, violines que evocaban el paisaje norteño y un carisma indiscutible, Herrera se consolidó como una de las grandes figuras del folclore argentino actual.

"Esta propuesta es una opción nueva"

"Siempre intenté imponer el sello musical y mi particular forma de expresarlo, se busca una propuesta diferente. Sí tengo en claro mis raíces y las nuevas formas musicales, generando así una alternativa de la música popular argentina. Esta propuesta es una opción nueva, me he preparado para hacer de la música folclórica una forma de vida, trabajando responsablemente por el respeto que merece nuestra cultura", aseguró el artista.

Facundo Toro estará al día siguiente, mientras los grupos salteños Ahyre y Guitarreros, actuarán el lunes 26.

Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Federico Maldonado y Hernando Mónico, conforman Ahyre, y firmaron un contrato de exclusividad con el éxito. Es muy normal que su repertorio traslade al público a un mundo de excelentes acordes musicales, y armonizaciones de alto vuelo.

"Ahyre está pasando por un momento maravilloso, no solo musical sino humano. Tenemos una relación muy linda, nos miramos, conectamos y nos abrazamos. Es un ambiente muy cálido y sano. Vamos por el buen camino y eso es lo importante, estamos enchufadísimos", dijeron los muchachos al unísono.

Guitarreros viene caminando seguro por la senda de la música popular argentina en diversos festivales a lo largo y ancho del país. "Será una noche cargada de magia, donde se compartirá con toda la familia de Guitarreros. Realizaremos un repaso de los discos que grabamos hasta el presente", aseguró Rodrigo Gravaruk, la primera voz del grupo, que se completa con Sebastián Juárez, Martín Saavedra y Ramiro Yañez.

"La maduración es paralela entre la persona y el artista y creo que allí se argumenta nuestra nueva etapa en la composición. Decidimos incluir varios temas propios y ya van encontrando una excelente comunión con el público", agregó Rodrigo.

Mariana Carrizo es de esas artistas que se proyectan muy libres

Hay algo en los artistas, cuando son auténticos, que les permite transmitir con su arte un sentimiento común a todas las personas. Uno se encuentra en sus versos, en su música, en sus pinturas. Y el efecto es reparador. Mariana Carrizo es de esas artistas que se proyectan muy libres en el mundo porque tienen un mundo adentro, y lo comparten.

Desde que pisó por primera vez un escenario, a los ocho años, Mariana Carrizo sintió que cantar era su manera de alzar vuelo. Dice que a esa claridad la tuvo desde el primer momento. "A pesar de que era una nena no me llamaba la atención otra cosa que no fuera el canto. Fue y es mi goce absoluto. Cantar me abstrae. Es como si entrara en un territorio mágico y ahí estoy hasta que el canto me suelta", contó la coplera sancarleña, intentando poner en palabras la sensación de lanzar al viento esas coplas ancestrales que ella supo entender y valorar como tesoros únicos, desde siempre.

Los Nocheros, una de las bandas más emblemáticas del folclore, estarán en la sexta luna, y llegarán a Cosquín para ofrecer un espectáculo que promete emocionar y sorprender. Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel se reencontrarán con el público coscoíno en una noche que combinará la fuerza de sus grandes clásicos con la frescura de sus nuevos sonidos.

En el marco de una temporada brillante y nuevas canciones, Los Nocheros celebraron en el 2025 el lanzamiento de su sencillo "El amor es un viento que regresa", que ya acumula miles de reproducciones en plataformas digitales.

"Hoy nada me desespera, disfruto el día a día, lógicamente que también me trazo metas y objetivos, pero no pongo fecha de vencimiento. Soy consciente que debo apostar con trabajo, esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Es la profesión que elegí como forma de vida, solo me interesa cantar, y siempre alcanzar una excelente comunicación con la gente", aseveró el cantante Juan Fuentes, quien estará la séptima luna, que tendrá al Chaqueño Palavecino como atracción principal.

"Tengo todas las pilas puestas para este nuevo proyecto en mi vida artística, no resulta nada fácil pero mi intención es llegar con mi mensaje musical a la gente que ama el folclore, vamos por más", aclaró el cantor.

El convocante folclorista salteño Oscar "Chaqueño" Palavecino festejará sus 42 años de carrera artística sobre el escenario Atahualpa Yupanqui. La Plaza Próspero Molina se llenará de fiesta con la aparición del hombre del Chaco salteño, que arribará predispuesto a vivir momentos inolvidables junto a la concurrencia.

La voz popular dice: "lo difícil no es llegar sino mantenerse"...y vaya si esto cantor salteño lo logró, cuatro décadas emparentado con el éxito y los aplausos en cada rincón del territorio nacional, con un repertorio carpero que lo mantuvo siempre vigente.

La grilla completa

Primera Luna sábado 24 de enero: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala, Jorge Rojas.

Segunda Luna domingo 25: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu.

Tercera Luna lunes 26: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, y Abel Pintos.

Cuarta Luna martes 27: Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Lucio "El Indio" Rojas.

Quinta Luna miércoles 28: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino), Dúo Palma–Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, y Luciano Pereyra.

Sexta Luna jueves 29: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo, Los Tekis.

Séptima Luna viernes 30: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera), Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, y Chaqueño Palavecino.

Octava Luna sábado 31: "Juntos la leyenda continúa" (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (Revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad — 30 años.

Novena Luna domingo 1 de febrero: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa, Milo J.