Más de 20 demorados en operativos en Grand Bourg

El procedimiento, coordinado por el Distrito de Prevención 1 y la Comisaría 16, incluyó patrullajes preventivos, controles vehiculares, identificación de personas y recorridos por plazas y espacios verdes en los barrios Grand Bourg, Las Magdalenas, Leñas II, Procrear, Puerto Argentino, Lomas de Medeiro, La Alborada, Los Pinos I, II y III, Profesionales, Nuestra Señora del Carmen, 17 de Mayo, entre otros puntos estratégicos.

Como resultado de estas acciones, más de 20 personas fueron demoradas e infraccionadas por distintas contravenciones, principalmente por desorden en la vía pública y otros incumplimientos a la Ley Contravencional. Además, tres personas quedaron a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes, con el secuestro de dosis de cocaína.

En paralelo, efectivos de la Policía Comunitaria realizaron más de 60 entrevistas puerta a puerta con vecinos y comerciantes, con el fin de relevar inquietudes, recibir información y fortalecer el vínculo con la comunidad. Este trabajo territorial permitió, entre otros resultados, la detención de un hombre de 30 años en barrio San Silvestre, sospechado de estar involucrado en distintos robos ocurridos en Las Magdalenas, a partir de datos aportados por vecinos.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 16, áreas de Investigaciones, Bicipolicías, Motoristas, Policía Comunitaria y otras unidades especiales, bajo la coordinación del comisario César Guzmán. Desde la fuerza destacaron que este tipo de despliegues se realizan de manera sostenida en diferentes puntos de la provincia, con mayor presencia policial en calle, controles focalizados y diálogo directo con los vecinos.

El refuerzo de la seguridad en Grand Bourg se enmarca en una estrategia que comenzó a delinearse el pasado 15 de enero, cuando se llevó a cabo una reunión comunitaria entre vecinos y autoridades policiales, luego de una ola de robos que generó preocupación en la zona durante los últimos 2 meses.

En ese encuentro, la Policía de Salta informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer el trabajo preventivo e investigativo en la jurisdicción, con la renovación de las autoridades de la Comisaría 16, la incorporación de una unidad de Seguridad Urbana y el aumento de la presencia policial en la vía pública mediante patrullajes planificados y monitoreados desde el Centro de Coordinación Operativa.

Asimismo, se anunció la intensificación de los Operativos de Protección Ciudadana en los más de 20 barrios que abarca la jurisdicción, con controles preventivos y acciones orientadas a la detección temprana de conductas delictivas. En paralelo, se dispuso el refuerzo del Grupo de Investigadores con personal de la División Delitos contra la Propiedad, que trabajará de forma articulada con la Fiscalía de la zona para profundizar las tareas de análisis e investigación criminal.

Durante la reunión, los vecinos expusieron su preocupación por los hechos de inseguridad y solicitaron mayor presencia policial en determinados horarios y sectores, además de un seguimiento permanente de las causas en trámite. Las autoridades tomaron nota de los planteos y destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la fuerza, la Justicia y la comunidad.