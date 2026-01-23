Independiente y Estudiantes repartieron puntos en el Libertadores de América

Independiente y Estudiantes de La Plata igualaron 1 a 1 en Avellaneda, en el partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El “Rojo” había sido superior en la primera etapa y se fue al descanso en ventaja, pero el “Pincha” reaccionó rápidamente en el complemento y rescató un punto.

El equipo de Avellaneda abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo por intermedio del mediocampista chileno Luciano Cabral, que coronó un buen pasaje de juego del local, que había generado varias situaciones claras de gol y mostró un rendimiento sólido antes del entretiempo.

Sin embargo, el arranque del segundo tiempo fue desfavorable para Independiente. Apenas al primer minuto, el delantero Fabricio Pérez aprovechó una desatención defensiva y marcó el empate para Estudiantes, que salió con otra intensidad en el complemento.

A la dificultad del gol tempranero se sumó la expulsión de Santiago Montiel, que dejó al “Rojo” con un jugador menos durante casi todo el segundo tiempo. A partir de allí, el conjunto local debió replegarse y resistir ante un Estudiantes que intentó aprovechar la superioridad numérica, aunque sin la claridad suficiente para dar vuelta el resultado.

Con este empate, ambos equipos sumaron un punto en el inicio del Torneo Apertura, en un encuentro que dejó sensaciones encontradas: Independiente mostró buenos pasajes de fútbol, pero no pudo sostener la ventaja, mientras que Estudiantes valoró la reacción y el punto conseguido como visitante.

