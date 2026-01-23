PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
23 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inundaciones río Bermejo
La Grillo
Rodolfo Aredes y su muñeco Pepito
Chikungunya en Salta
Hospital Materno Infantil Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Florencia Peña
Farándola
Inundaciones río Bermejo
La Grillo
Rodolfo Aredes y su muñeco Pepito
Chikungunya en Salta
Hospital Materno Infantil Salta
Clima en Salta
Liga Profesional de Fútbol
Florencia Peña
Farándola

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Después de separarse de Chris Martin, Dakota Johnson volvió a apostar en el amor con otro músico

La actriz fue captada compartiendo una cena romántica con el músico Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model. El encuentro se dio en Saffy’s, un restaurante ubicado en Los Ángeles.
Viernes, 23 de enero de 2026 19:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La actriz Dakota Johnson fue captada infraganti disfrutando de una cena con un músico estadounidense. Es la primera vez que se la ve saliendo con alguien desde su reciente separación de Chris Martin, líder de Coldplay. 

La actriz fue captada compartiendo una cena romántica con el músico Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model. El encuentro se dio en Saffy’s, un restaurante ubicado en Los Ángeles.

Después de su “cita”, la pareja fue sorprendida por los paparazzis caminando juntos de la mano, reportó TMZ. 

Role Model también se encuentra saliendo de una relación, ya que hace un par de meses finalizó su noviazgo con la influencer Emma Chamberlain. 

Aparentemente, ambos estarían tratando de recomponer sus vidas tras sus relaciones a largos plazos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD