Espectáculos

Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán

El periodista manifestó su perdón mediante la red social X.
Miércoles, 28 de enero de 2026 15:05
Horacio Pagani pidió disculpas tras los dichos calificados como “machistas” al decir que el fútbol es una actividad únicamente para hombres.

Ante ese debate que se dió en Bendita TV al mencionar que Morena Béltran comenzó a comentar los partidos y, por esa razón, Pagani manifestó: “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino”, y agregó: “El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos”.

 

 

El periodista pidió disculpas en la red social X y detalló: “Perdón si alguna persona del sexo femenino se sintió ofendida. Mi aclaración sobre los dichos que tomaron repercusión pública en las últimas horas en @BenditaOk”.

“Morena Béltran me parece una excelente periodista, yo lo que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición nada más eso dije. No tengo nada en contra de las mujeres. Amo a las mujeres, no importa el género, importa quien lo hace bien”, finalizó en el mensaje. 

