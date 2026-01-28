Persecución en el límite provincial: cinco salteños detenidos con más de 113 kilos de marihuana

El silencio habitual de los caminos rurales del norte santiagueño se rompió de golpe cuando una caravana de vehículos intentó eludir un control y terminó dejando al descubierto una compleja maniobra de transporte de droga entre provincias. La secuencia incluyó una persecución a alta velocidad, el vuelco de una camioneta, abandonos en plena huida y el secuestro de más de 113 kilos de marihuana, en un procedimiento que tuvo como protagonistas a cinco personas oriundas de Salta, todas actualmente detenidas.

El episodio se registró sobre la Ruta 37, en inmediaciones de la localidad de El Diablo, departamento Pellegrini, una zona utilizada con frecuencia como vía alternativa para evitar controles fijos. Allí, personal policial que realizaba recorridos preventivos detectó un Volkswagen T-Cross blanco que circulaba con dos ocupantes y mostraba movimientos compatibles con tareas de vehículo guía.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que el automóvil no se desplazaba solo. A pocos kilómetros, y utilizando el mismo corredor vial, se movían dos camionetas que, según la reconstrucción posterior, formaban parte de una misma logística de traslado de sustancia estupefaciente. Con esa información, los efectivos activaron un operativo cerrojo en rutas y caminos vecinales de la zona.

La reacción fue inmediata. Al advertir la presencia policial, las camionetas emprendieron una fuga en dirección a Salta, en un intento desesperado por salir del territorio santiagueño. La maniobra terminó de la peor manera: una de ellas volcó a la vera de la ruta, lo que permitió a sus ocupantes escapar a pie hacia una zona montuosa, dejando atrás tres bultos de arpillera cargados con marihuana.

Minutos después, la segunda camioneta fue interceptada. En su interior viajaban tres personas, que fueron reducidas y puestas a disposición de la Justicia Federal. Con este procedimiento, el total de detenidos ascendió a cinco, todos con domicilio en la provincia de Salta (oriundos de San Ramón de la Nueva Orán), mientras que otras tres personas lograron darse a la fuga y son intensamente buscadas.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la división Muralla Norte, con apoyo de la Subcomisaría de El Mojón y la Comisaría 32 de Nueva Esperanza, y permitió además el secuestro de los vehículos involucrados: el Volkswagen T-Cross, una Volkswagen Amarok blanca y una Toyota Hilux gris.

Tras el pesaje oficial, se confirmó que la carga incautada superó los 113 kilogramos de marihuana, una cantidad que refuerza la hipótesis de una organización estructurada, con roles definidos y conocimiento del terreno.

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, la Policía mantiene rastrillajes en zonas rurales y montuosas del departamento Pellegrini, al tiempo que se reforzaron los controles en rutas estratégicas, ante la presunción de que los prófugos intenten cruzar nuevamente hacia territorio salteño por pasos secundarios.

El caso vuelve a poner en foco el uso de rutas alternativas y caminos vecinales como parte de los circuitos ilegales que conectan el norte salteño con otras provincias, un fenómeno que sigue bajo la lupa de las fuerzas de seguridad y de la Justicia Federal.