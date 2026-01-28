Rescate y regreso al monte: operativo clave contra el tráfico de aves en el norte argentino

El monte guarda silencios que no siempre son naturales. A veces, detrás de la espesura y los caminos de tierra, se esconden prácticas que atentan contra el equilibrio ambiental y una de ellas es el tráfico ilegal de fauna silvestre, una actividad persistente en el norte argentino que vuelve a quedar al descubierto tras dos operativos realizados en Salta y Catamarca.

En el primero de los procedimientos, desarrollado en territorio salteño, efectivos de Gendarmería Nacional que realizaban tareas de patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del Paraje Senda Hachada, detectaron movimientos sospechosos entre la vegetación. Al aproximarse, constataron que dos hombres ocultaban 25 ejemplares de loros habladores, correspondientes a la especie Amazona aestiva, una de las más afectadas por la captura ilegal debido a su capacidad de imitación y su alta demanda como mascota.

Las aves se encontraban encerradas en tres cajas, sin condiciones adecuadas de ventilación ni cuidado, una situación que suele provocar estrés severo, lesiones e incluso la muerte de los animales durante el traslado. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Penal de Embarcación, que dispuso la incautación de los ejemplares y la aprehensión de los involucrados, en el marco de la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíbe la caza, tenencia y comercialización de especies protegidas.

El rescate no sólo evitó que los loros ingresaran al circuito ilegal, sino que permitió activar los protocolos de evaluación veterinaria y recuperación, fundamentales para determinar si los animales pueden ser reinsertados en su entorno natural o requieren un proceso de rehabilitación más prolongado.

Mientras tanto, en la provincia de Catamarca, otra escena mostró el costado esperanzador de estas intervenciones. En el Paraje Entre Ríos, personal de la Sección “Santa María”, dependiente del Escuadrón 23 “Tinogasta”, acompañó a la Delegación Provincial de Flora y Fauna en una acción de liberación de nueve aves silvestres que habían sido recuperadas previamente del cautiverio.

La restitución de estos ejemplares a su hábitat natural se realizó tras constatar que se encontraban en condiciones físicas aptas para sobrevivir en libertad. El procedimiento, seguido por técnicos especializados, apuntó a garantizar la preservación de las especies y reforzar el mensaje de que cada rescate no termina con la incautación, sino con un proceso integral de protección ambiental.

Ambos operativos, aunque distintos en su desenlace inmediato, exponen una misma problemática: la presión constante sobre la fauna nativa y la necesidad de controles sostenidos, articulación judicial y concientización social. En provincias como Salta, donde la biodiversidad es parte central del paisaje y la identidad regional, estos procedimientos no sólo tienen impacto ambiental, sino también cultural.

El destino de los animales rescatados y liberados recuerda que el monte no es un recurso inagotable ni un escenario ajeno. Cada ave que vuelve a volar y cada jaula que se vacía marcan una pequeña victoria en una batalla silenciosa, pero decisiva, por la conservación de la vida silvestre.