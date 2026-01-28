PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
28 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La Libertad Avanza Salta
Grammys
San Lorenzo
River Plate
horacio pagani
MERCADO LIBRE
Consejo de la Paz
La Libertad Avanza Salta
Grammys
San Lorenzo
River Plate
horacio pagani
MERCADO LIBRE
Consejo de la Paz

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Marixa Balli anunció el cierre de sus locales por la crisis: "Fue el peor año"

La empresaria y panelista confirmó que tuvo que abandonar su histórico punto de venta en Flores ante la fuerte caída del consumo.
Miércoles, 28 de enero de 2026 21:43
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La empresaria y figura de MasterChef CelebrityMarixa Balli, confirmó el cierre de los locales de su marca de calzado, Xurama, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país.

La ex vedette es dueña de una marca de zapatos que vende mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores. 

Como dueña de una Pymes, relató el impacto directo de la baja en el consumo, lo que la obligó a dejar su local principal para mudarse a un espacio más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial de Flores.

"El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores: cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", confesó durante una entrevista en el programa A la Barbarossa.

Balli detalló que la situación la llevó a tomar una gran decisión sobre su estructura comercial: "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", lamentó.

Además, reveló sus planes a corto plazo: "Dejé un local chiquito para tener todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro".

"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", cerró. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD