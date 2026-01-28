La polémica por el Chaqueño Palavecino: confirman que la Asociación Federal de Raíces Criollas no existe

La polémica que se desató en los últimos días alrededor del Chaqueño Palavecino, luego de su aparición junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María, sumó un dato clave que reconfigura el debate: la Asociación Federal de Raíces Criollas, que habría anunciado su expulsión, no existe.

Según publicó el portal Conclusión, distintos medios replicaron esta semana la información sobre una supuesta sanción al artista salteño por parte de dicha asociación. La noticia circuló masivamente y se instaló rápidamente en redes sociales, generando repercusiones políticas, culturales y mediáticas.

De acuerdo a la investigación, el único registro de la llamada Asociación Federal de Raíces Criollas es una página de Facebook, donde el lunes 26 de enero se difundió un “comunicado oficial” repudiando la participación del Chaqueño Palavecino junto al Presidente y anunciando su expulsión de la institución.

En ese texto, la supuesta asociación sostuvo que la decisión se tomaba porque “las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales que esta Asociación sostiene desde hace más de 50 años”. Sin embargo, no existen registros legales, institucionales ni antecedentes públicos que respalden esa afirmación.

Al revisar la información de transparencia de la propia página de Facebook, surge un dato revelador: la cuenta fue creada el 30 de agosto de 2017 bajo el nombre “Johnny Boca Cerrada”, y recién el 26 de enero de este año, el mismo día en que se publicó el comunicado contra el Chaqueño, cambió su denominación a “Asociación Federal de Raíces Criollas”.

Ese cambio de nombre coincidió temporalmente con la difusión masiva del supuesto comunicado institucional. Además, la persona detrás de la página redobló la burla luego de que el contenido fuera replicado por medios y usuarios, publicando al día siguiente otro mensaje irónico en el que daba “la bienvenida al Salón de la Fama del Folclore Nacional Argentino al ex presidente Alberto Fernández”.

Este nuevo “comunicado” terminó de exponer el carácter apócrifo de la página. Según señala Conclusión, el episodio se inscribe en un contexto más amplio de circulación de noticias falsas que vician el debate público, donde el impacto suele primar por sobre la verificación.

El propio Chaqueño Palavecino, en declaraciones recientes, había puesto en duda la existencia de la asociación que decía haberlo expulsado y había pedido a los periodistas que investigaran si contaba con personería jurídica, adelantándose a lo que luego se confirmaría.