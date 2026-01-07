San Carlos presentó su festival y la 45ª feria artesanal

La 45ª Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes y el histórico Festival de San Carlos ya comenzaron a palpitarse en la provincia. El lanzamiento oficial tuvo lugar en la Peña Balderrama, donde autoridades provinciales y municipales, junto a artesanos y artistas, invitaron al público a participar de una de las celebraciones culturales más antiguas y representativas del norte argentino.

El evento se desarrollará del 13 al 18 de enero en la localidad de San Carlos, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, y reunirá durante toda la semana a más de 60 artesanos y productores de la región. La propuesta incluye cerámica, textiles, cestería, trabajos en cuero, trenzados, además de productos regionales como quesos, pimentón y comino, todos elaborados en comunidades del valle.

Durante la presentación, el director de Cultura, Gastón Contreras, destacó que la feria cumple 45 años de historia, lo que la convierte en una de las más antiguas del país en su tipo. Remarcó además que el crecimiento del festival se apoya en los oficios artesanales, que no solo preservan la identidad cultural sino que también impulsan el desarrollo económico y turístico de San Carlos y de toda la región.

A lo largo de la semana, la feria ofrecerá talleres, charlas y clases abiertas destinadas tanto a niños como a adultos, con la posibilidad de experimentar directamente los oficios tradicionales, desde el trabajo en cerámica hasta el tejido en telar, bajo la guía de maestras y maestros artesanos.

Foto: Javier Rueda

El momento central llegará con el Festival de San Carlos, que se realizará el viernes 16 y sábado 17 de enero, con apertura de puertas desde las 19.30. La cartelera artística estará integrada por figuras de renombre y artistas locales, entre ellos Lázaro Caballero, Gaby Morales, Sergio Galleguillo, Los Tekis, Canto del Alma, Tunay, Gloria de la Vega, Brenda Sosa, Ángelo Aranda,y Daniel Cuevas, además de otras propuestas que formarán parte de ambas noches.

Desde el área de Turismo se informó que las entradas generales tienen un valor de 35.000 pesos, mientras que las plateas se comercializan desde 80.000 pesos. En cuanto a la capacidad de alojamiento, San Carlos contará con un camping habilitado con espacio para unas 800 carpas, piletas, quinchos, baños, duchas y confitería, además de la oferta habitual de hospedajes en la zona.

Funcionarios provinciales subrayaron el carácter federal del evento y su importancia dentro del calendario cultural de Salta, señalando que la feria y el festival no solo convocan a turistas sino que fortalecen el trabajo de los artesanos, generan movimiento económico y consolidan a San Carlos como un destino clave del verano.

Foto: Javier Rueda

Los artistas presentes coincidieron en destacar el crecimiento sostenido del festival y el valor simbólico que tiene para el folklore y la música popular. Muchos de ellos remarcaron que se trata de una cita obligada dentro del circuito cultural del país, donde la música, la danza y la artesanía se combinan con la identidad y la hospitalidad de los Valles Calchaquíes.