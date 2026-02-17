Un escritor cafayateño obtuvo el primer premio en un certamen internacional

El cafayateño Maximiliano Bravo Mazzoni obtuvo el Primer Premio en el Certamen Internacional de Relato Corto "Desigualdades", una convocatoria literaria organizada por la ONG española Acción en Red Madrid, entidad que desarrolla actividades culturales, educativas y sociales orientadas a la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la participación comunitaria.

El certamen reunió textos de distintos países con el objetivo de reflexionar, desde la narrativa breve, sobre problemáticas actuales vinculadas a las desigualdades sociales, territoriales y de género. El jurado estuvo integrado por docentes universitarios, investigadores del ámbito educativo, escritores y referentes culturales vinculados al trabajo social y comunitario.

El cuento premiado, titulado La ramiada, se encuentra ambientado en zonas rurales del noroeste argentino y aborda una problemática aún vigente en determinados contextos: prácticas violentas sostenidas por la costumbre y el silencio colectivo. El relato pone en primer plano la figura del docente rural, quien advierte y denuncia estas situaciones, muchas veces como uno de los pocos actores capaces de visibilizarlas en territorios atravesados por el aislamiento.

Según expresó el autor, independientemente de la valoración que el jurado haya otorgado al relato, su intención principal fue contribuir a que estas realidades se hagan visibles y evitar que este tipo de delitos quede relegado al silencio.

Integra el grupo literiario Pluma Libre

Bravo Mazzoni integra el grupo literario Pluma Libre, que funciona en la Biblioteca Pública Nicolás Avellaneda de Cafayate, espacio donde comenzó a compartir sus escritos en voz alta y donde encontró un ámbito que lo alentó a hacerlos públicos por primera vez.

La noticia del resultado del concurso llegó casi al mismo tiempo en que el Museo de Arqueología Rodolfo I. Bravo cumpliera 91 años de existencia (3 de febrero 1935), institución cultural de Cafayate que le fuera legada por su padre. En ese marco familiar ligado a la escritura, el autor señala que tanto su padre como su madre, Helga Mazzoni, obtuvieron premios en distintos certámenes literarios.

Ante una pregunta frecuente sobre si el relato está basado en un hecho real, el autor señala que, desafortunadamente, la historia recoge elementos de numerosos hechos reales que han atravesado distintas comunidades rurales.

Finalmente, Bravo Mazzoni prefiere definirse como un aprendiz de la palabra, alguien que recién comienza a recorrer su propio camino en la escritura.

La ceremonia será el viernes

La ceremonia de entrega del premio se realizará el próximo 20 de febrero en la ciudad de Madrid. En el certamen se han presentado relatos tanto de España como de diversos países latinoamericanos, lo que han aportado variadas visiones sobre las desigualdades y el lenguaje de las diversas latitudes del castellano. Todos ellos tienen valor y muestran un claro interés de sus autores, pero los certámenes -ya se sabe- tienen esa "necesidad" de conceder premios. Acción en Red felicita a todas y todos los participantes.

El acto se iniciará con una charla sobre la desigualdad de las personas sin hogar en nuestras calles y se amenizará con un recital musical. Se convocará unos días antes del acto.

En el acto se presentará a los miembros del jurado del certamen: Nahir Subelzu Sáenz, Flor Cabrera Serda, Carlos Ortega Azcárate, Manuel Megías Rosa, Juncal Baeza Monedero y Fernando Cerezal Sierra, que reunidos el pasado 5 de febrero acordaron por unanimidad conceder los siguientes premios:

Primer premio: "La ramiada", presentado por Maximiliano José Bravo Mazzoni; segundo premio: "Las muñecas de Hanna", presentado por Francisco Chacopino García.